La manovra economica sta cambiando o no l' opinione degli italiani sul Governo?

Governo avvertito da Moody's : "La manovra? Un errore. Un gioco d'azzardo con la salute economica dell’Italia" : Un errore, un gioco d'azzardo con la salute economica e fiscale dell'Italia. Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, definisce in un'intervista a La Stampa, con questi termini la manovra finanziaria del Governo italiano, e avverte:"È logico aspettarsi che le preoccupazioni sull'Italia manifestate in questi giorni dai mercati si rifletteranno anche nelle prossime valutazioni delle agenzie di rating".Zandi non anticipa il giudizio ...

Piazza Affari choc e soprassalto - manovra economica è ruspante : ... ragion per cui, nonostante i proclami di mantenere la barra dritta, i numeri del Documento di economia e finanza dovranno essere cambiati. Dovranno essere meno virtuali e più agganciati all'attuale ...

manovra - Puglisi vs Molinari (Lega) : “Siete mal consigliati - non sapete nulla di teoria economica”. “Sa tutto lei” : Polemica vivace a L’Aria che Tira (La7) tra Riccardo Puglisi, professore associato di Economia Politica all’Università di Pavia, e Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati. Il docente confuta la tesi del governo M5s-Lega, secondo cui, mandando più persone in pensione, un numero maggiore di giovani entra nel mondo del lavoro: “Purtroppo la teoria della staffetta generazionale è falsa. Secondo le stime ...

Legge di Bilancio : tutti i pro e contro della manovra economica : A rendere difficile il concretizzarsi di tale previsione in primis vi è sicuramente il rallentamento in atto, che non riguarda solo l'economia del nostro Paese ma di tutta Europa. Il resto dipende ...

L'Ue boccia la manovra economica. Il PD attacca il governo Conte : La lettera di risposta al messaggio del ministro dell'Economia Giovanni Tria è firmata dai commissari Moscovici e Dombrovskis, che chiedono al governo italiano di far quadrare i conti. 'I target di ...

manovra economica 2019 - coperture da tagli detrazioni e più acconti tasse : La commissione Ue prepara la lettera di risposta all'Italia. Salvini attacca di nuovo Juncker, che replica: "Spero non debba raccogliere macerie". Il contrattacco del vicepremier: "Le uniche macerie ...

manovra economica - il governo è - fin troppo - ottimista sul DEF : ecco i numeri : Per quanto riguarda il deficit al 2,4%, che era già stato motivo di scontro tra il M5S e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , la previsione per i prossimi anni è che la percentuale si abbassi ...

Conte : 'Abbiamo chiuso il cerchio sulla manovra economica' : Nel colloquio con "La Stampa" pubblicato questa mattina ho avuto modo di affrontare questi temi e non solo: ho parlato anche di politica internazionale e delle altre importanti questioni che stiamo ...

manovra economica 2019 - frenata sul deficit. "Nel 2020 al 2 - 1% - l'anno dopo 1 - 8%" : Il governo corregge le percentuali. Tria: "Arriveremo a dimezzare il gap con l'Ue nel primo anno". Conte: "La disoccupazione scenderà al 7%"

manovra economica e deficit : perché il 2 - 4% è troppo per l'Italia? : Secondo le previsioni il tasso di inflazione sarà dell'1,5% circa, e la crescita dell'economia dell'1,1%. Con un deficit al 2,4% non è detto che il debito italiano possa scendere, mentre con un ...

Governo al lavoro per limare la manovra economica : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Governo al lavoro per limare la manovra economica : Questa mattina nuovo vertice a Palazzo Chigi, dopo quello, distensivo, di ieri sera. L'esecutivo ha ribadito la fedeltà alla sua linea sul Def con un'apertura però all'Europa: "Confermiamo il ...

manovra economica 2019 - nuovo vertice. Spread in calo - Borsa in netto rialzo : Summit tra Conte, Di Maio, Salvini, Tria e Moavero. Di Maio: non arretriamo dal 2,9%. Ma si fa avanti l'idea di una diminuzione del deficit dal 2020. Resta alta la tensione Italia-Ue

manovra economica 2019 - cosa rischia l'Italia se l'Europa la boccia : Il primo passo è una procedura d'infrazione che prevede una multa. Ma la mazzata più grossa arriva dallo spread