La lettera della chef di 29 anni malata di tumore : «La morte mi sta seguendo - non ho tempo da perdere» : Voglio prenotare nei migliori ristoranti del mondo, voglio stare con le persone che amo e dare loro tutto il tempo che prima, egoisticamente, non ho mai dato' . Ma non solo, vuole sistemare il suo ...

La voce della Politica Sindaco di Tursi su lettera di Marcello Pittella : Resta un dato su tutti: l'accesa disamina Politica e le visioni differenti di essa, non possono affossare, ferire ed infangare l'uomo nel suo animo senza rispetto verso di lui ed i suoi cari. In tal ...

La lettera della donna che accusa di stupro Cristiano Ronaldo : 'Vorrei raccontare a tutti come sei davvero' : La vicenda della presunta molestia sessuale è salita alla ribalta della cronaca dopo che il settimanale Der Spiegel l'ha riportata alla fine di settembre. Il primo ottobre Kathryn Mayorga ha ...

Gli effetti della lettera Ue al Def. Fmi taglia le stime del pil italiano : Lunedì nero per la borsa italiana: Piazza affari crolla, la peggiore in Europa, lo spred torna a superare quota 300. Italia f analino di coda tra i paesi europei dopo ribasso delle previsioni del ...

Napoli - la lettera della sorella del calciatore ucciso con una coltellata al cuore : 'Giustizia per mio fratello Lello' : Un accorato appello rivolto ai giudici dalla sorella di Lello, Francesca Perinelli. La ragazza, straziata dal dolore, si è accodata alla madre che già domenica ha fatto appello ai giudici. La giovane ...

Napoli - la lettera della sorella del calciatore ucciso con una coltellata al cuore : «Giustizia per mio fratello Lello» : Un accorato appello rivolto ai giudici dalla sorella di Lello, Francesca Perinelli. La ragazza, straziata dal dolore, si è accodata alla madre che già domenica ha fatto appello ai...

Cristiano Ronaldo e il presunto stupro - la lettera della Mayorga : «Vorrei che tutti sapessero chi sei davvero» : ...fascicolo al procuratore e toccherà a lui stabilire se ci sono prove sufficienti per un'incriminazione ad andare a processo» spiega un portavoce della polizia di Las Vegas alla Gazzetta dello Sport. ...

La lettera integrale della Commissione europea a Tria per esprimere preoccupazione sul Def : ... grazie per la lettera di ieri 4 ottobre, che comunica alla Commissione la presentazione al Parlamento italiano dei nuovi obiettivi di bilancio contenuti nell'aggiornamento al documento di economia e ...

La lettera della Commissione Europea all’Italia sul DEF : Dice che è «fonte di seria preoccupazione», ed è solo la prima delle molte valutazioni che la legge di bilancio riceverà dall'Europa The post La lettera della Commissione Europea all’Italia sul DEF appeared first on Il Post.

Def : lettera della Commissione Ue - "una deviazione significativa dal percorso di bilancio indicato dal Consiglio Ue - ci preoccupa" : ... Valdis Dombrovskis, e il titolare agli Affari economici Pierre Moscovici, in una lettera di risposta alla missiva con la quale il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, aveva illustrato all'...

L'Europa boccia il Def del governo. Arriva la lettera della Commissione europea : Non è molto ma è la prima volta che accade', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Tg1. Spiegheremo perché abbiamo ritenuto necessario discostarci dal percorso precedentemente ...

Manovra - la Ue boccia il Def. lettera della Commissione europea : "Seria preoccupazione su deficit" : La Commissione europea dice no al Def, il documento di economia e finanza presentato ieri a Bruxelles dal governo italiano . In una Lettera inviata stasera al ministro dell'Economia Giovanni Tria, i commissari Dombrovskis e Moscovici affermano che alcune misure contenute nel documento sono 'fonte di seria preoccupazione'. In particolare, rispondendo alla Lettera inviata ...

Def - in arrivo la lettera di risposta della Commissione europea - : La missiva ricorderà al governo gli obiettivi di bilancio previsti dalle regole Ue. Intanto dalla Nota di aggiornamento del documento trasmesso alla Camera emerge una revisione delle esenzioni ...

Regeni - la lettera dei genitori al presidente della Repubblica : “32 mesi senza verità - non possiamo fermarci” : “Sono trentadue mesi da quando il corpo di nostro figlio è stato fatto ritrovare barbaramente assassinato al Cairo. Sapesse quanto dolore e quanta fatica ci accompagnano da allora. Nulla è stato più uguale a prima”. Così Paola e Claudio Regeni, in una lettera rivolta al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che li ha ricevuti il 3 ottobre. Il testo è stato pubblicato oggi da Repubblica. Poco più di un mese fa Luigi Di Maio si è recato ...