La Johan Cruijff ArenA | alimentata dalla Nissan Intelligent Mobility | assegnato il premio

sportfair

: La Johan #CruijffArenA, alimentata dalla #Nissan Intelligent Mobility, vince il premio Eco Award [GALLERY]… - CalcioWeb : La Johan #CruijffArenA, alimentata dalla #Nissan Intelligent Mobility, vince il premio Eco Award [GALLERY]… - zazoomblog : La Johan Cruijff ArenA alimentata dalla Nissan Intelligent Mobility vince il premio Eco Award - #Johan #Cruijff… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Premiato al T3 Awards 2018 il più grande sistema di accumulo di energia d’Europa in un edificio commerciale alimentatoLaha ricevuto ilEco Award in occasione del prestigioso T3 Awards 2018 per il programma di energia sostenibile nella città di Amsterdam. L’impianto combina l’equivalente di 148 batterie diLEAF, 4.200 pannelli solari e unità di conversione d’energia di Eaton e consente una gestione più sostenibile dell’energia, inserendo le batterie dei veicoli elettrici in un processo virtuoso di economia circolare. Jorrit Lousberg Avviato a giungo 2018, il progetto innovativo derivacollaborazione tra, Eaton, BAM, TheHouse e, con il sostegno dei fondi Amsterdam Climate and Energy Fund (AKEF) e Interreg. L’presenta il più grande sistema di accumulo di energia ...