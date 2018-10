La corretta giornata alimentare dei bimbi

dilei

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Come dovrebbe essere la dieta giornaliera dei bambini? A svelarla sono gli esperti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che hanno stilato un interessante decalogo di consigli. Sempre più spesso isono alle prese con obesità o carenze nutritive, tutta a causa di un’alimentazione sbagliata. La dieta dei più piccoli infatti dovrebbe comprendere la giusta percentuale di carboidrati, grassi, vitamine, sali minerali e fibre, da assumere in vari momenti della. Come fare? Il pasto più importante dellarimane la colazione, da consumare con calma. Si può mangiare del pane tostato con miele, marmellata oppure cioccolato spalmabile, ma anche pancake, biscotti, cereali e fette biscottate. Il tutto accompagnato da uno yogurt bianco, una tazza di latte oppure una bevanda vegetale e un frutto di stagione. A metà mattina bambini dovrebbero consumare uno spuntino ...