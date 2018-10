ilfattoquotidiano

: La Confessione, Paolo Rossi: “Salvini? E’ pericoloso, ci riporta a tempi passati. Silvio Berlusconi mi manca come c… - Cascavel47 : La Confessione, Paolo Rossi: “Salvini? E’ pericoloso, ci riporta a tempi passati. Silvio Berlusconi mi manca come c… - LorenzoMainieri : Enrico Montesano e Paolo Rossi ospiti di @petergomezblog a La Confessione su @nove - Paolo_Perini83 : Triste si sia dovuti arrivare a una confessione per chiarire ciò che avevamo capito tutti: #Cucchi è stato ammazzat… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Latorna su Nove venerdì 12 ottobre alle ore 23.30 con un ‘intervista in cui il comico, a teatro con “Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles”, si racconta a Peter Gomez. “Questo signore è Matteo Salvini che lei non ha citato tra i comici. Cosa pensa di lui? E’?”, chiede il conduttore. “Sì”, risponde sicuro l’attore comico. “Perché?”, domanda ancora il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “Io credo molto nella legge del ritorno – spiega– Penso che ci sia dietro qualcun altro, c’è sempre dietro qualcun altro. Non è paranoia anche se i paranoici a volte hanno anche ragione. Quando arrivò il nazismo, il fascismo, molti intellettuali, anche di sinistra dicevano: ‘Ma no, sono quattro pirla, non succederà niente’”.”Quindi lei ritiene in realtà piùSalvini, dal suo punto di vista ...