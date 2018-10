: • News • #La Borsa sale (+0,86%),lo Spread scende - Cyber_Feed : • News • #La Borsa sale (+0,86%),lo Spread scende - TelevideoRai101 : La Borsa sale (+0,86%),lo Spread scende -

Tentano il rimbalzo le borse europee, che non sembrano influenzate dal tonfo di Wall Street e seguono invece la scia positiva delle piazze asiatiche. A Piazza Affari.l'Ftse Mib segna +0,86% a 19.522 punti.Btp-Bund tedesco in calo a 298 punti in avvio,con rendimento del decennale al 3,52%. Londra +0,56%, Parigi +1,05% e Francoforte +1,32%. Euro a 1,1595 dollari e 130,285 yen in apertura dei mercati valutari europei.(Di venerdì 12 ottobre 2018)