La benzina diventa E | il gasolio è B | arrivano le etichette Ue per i carburanti

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Lacambia nome: dal 12 ottobre, per identificare isaranno obbligatorie sigle. È l’effetto di una regolamento europeo che vuole facilitare gli automobilisti a scegliere il carburante adatto anche in Paesi diversi dal proprio. Così lasarà identificata da un’etichetta circolare con la lettera E, il diesel avrà un’etichetta quadrata con le sigle B o XTL e igassosi un’etichetta a forma di rombo. Ancora da definire, invece, leper i veicoli elettrici e ibridi che indicheranno all’utente le modalità di ricarica più adatte. Lecompariranno in tutti i 28 stati Ue, nei Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) ma anche in Serbia, Macedonia, Svizzera e Turchia. Saranno applicate sia sul distributore di carburante che sulla pistola. Dovranno, inoltre, comparire ...