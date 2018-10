La benzina cambia nome

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Addio a gasolio, verde, gpl e metano. Da oggi, per identificare i carburanti, al distributore ci saranno etichette e sigle. Entra infatti in vigore, nell’Unione Europea, l’obbligo di apporre sui nuovi veicoli e su tutte le pompe delle stazioni di rifornimento e di ricarica le etichette carburante conformi allo standard definito nella norma EN 16942. Per ottemperare all’art. 7 della Direttiva DAFI (Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi), che ha lo scopo di permettere ai conducenti dei veicoli di scegliere in maniera corretta il carburante adatto (o i carburanti adatti) in tutta Europa, l’UE ha incaricato il Comitato Europeo di Normazione (CEN) di sviluppare un apposito standard sull’etichettatura armonizzata dei carburanti liquidi e gassosi. La direttiva richiede che le etichette vengano applicate sui veicoli immessi sul ...