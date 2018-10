Kanye West pazzo di Donald Trump | «Il suo cappellino mi fa sentire Superman»

Trump riceve rapper Kanye West - "sarebbe un buon candidato" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

NBA – Niente Yeezy per i giocatori : la lega nega il permesso di indossare le scarpe di Kanye West e Adidas : La lega NBA ha negato il permesso ai giocatori di poter indossare in campo le Yeezy, scarpe prodotte da Kanye West in collaborazione con Adidas: il motivo è legato al una parte del loro materiale Kanye West e Adidas hanno lanciato una nuova collaborazione legata al mondo del basket NBA. Il rapper e il noto marchio americano hanno creato una nuova linea di scarpe ‘Yeezy’, pronte per essere indossate sui parquet NBA. Peccato che la lega non ...

Ye - il nuovo nome di Kanye West : Kanye West riesce sempre a trovare il modo per far parlare di sé, nel bene come nel male. Ora il rapper ha annunciato via Twitter di voler cambiare nome, almeno sul fronte artistico: d’ora in poi, quindi, si farà chiamare semplicemente Ye. Il motivo di tale scelta? Pare che sia un riferimento biblico: questa parola, che significa tu, sarebbe infatti la più usata nei testi delle sacre scritture, a cui lui è particolarmente devoto. Che sia ...

Lana Del Rey contro Kanye West : «Se sostieni Trump hai bisogno di aiuto quanto lui» : Lana Del ReyLana Del ReyLana Del ReyLana Del ReyLana Del ReyLana Del ReyLana Del ReyQuel cappellino con la scritta Make America Great Again, per lui «rappresenta il bene e un’America di nuovo unita»: Kanye West lo indossa nella foto che ha postato su Instagram per schierarsi apertamente dalla parte di Trump. Non solo: nel post ha proposto di «abolire il 13esimo emendamento», quello che ha abrogato la schiavitù. «Non delocalizzeremo più in altri ...

'Io sono Ye'. Kanye West ha cambiato nome - ma non fede politica - : Il rapper americano Kanye West cambia nome: si chiamerà 'Ye'. Nell'arena politica, il suo sostegno a Donald Trump, una rarità tra le personalità della comunità nera negli Stati Uniti, rimane sempre incrollabile. 'Io sono Ye', ha scritto su Twitter 'la persona ...

Kanye West sfida Facebook - Twitter e Instagram/ “C'è gente che si uccide se non ha tanti like” : Kanye West sfida i re dei social media a un confronto per cambiare l'uso dei media stessi, abolendo i likes e il numero dei follower: la gente si suicida se non ha un sacco di likes, dice(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:45:00 GMT)

Kanye West : annunciato il nuovo album 'Yandhi' : Probabilmente non pago del febbrile lavoro svolto nell’estate appena trascorsa (durante la quale, oltre all’album “Ye”, ha supervisionato i lavori di Nas, Pusha T, Teyana Taylor e del progetto in coppia con Kid Cudi, “Kids See Ghosts”), Kanye West ha annunciato via Instagram di aver pronto per l’uscita un altro disco solista, dall’evocativo titolo di “Yandhi”, in uscita il prossimo 29 settembre. Il disco Oltre a richiamare, nell’artwork di ...

Kanye West inarrestabile : annunciata l'uscita di un - altro - nuovo album : Kanye West è davvero un lavoratore instancabile. Oltre a seguire le sue varie collaborazioni nel mondo nella moda e a proporsi come direttore creativo di un famoso sito hot , Kanye non dimentica la sua vecchia passione: la musica. via GIPHY Solo in questi ultimi mesi il rapper ha pubblicato ben ...