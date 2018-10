Kalinic | ' Gattuso è un pazzo | con lui il Milan andrà lontano'

Kalinic : "Gattuso? Pazzo - ma il Milan andrà lontano con lui" : Nikola Kalinic, la scorsa estate, spinse tantissimo per lasciare la Fiorentina in favore del Milan dove c'era Vincenzo Montella, pronto a fare carte false pur di affidargli le chiavi dell'attacco rossonero. L'esperienza del tecnico campano, però, terminò nel mese di novembre anche se il centravanti croato non riuscì mai, dall'inizio, ad integrarsi e a calarsi nella parte. I numeri di Kalinic sono stati impietosi nella scorsa stagione: sei reti ...