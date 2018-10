Kalinic e l’esperienza al Milan | “ecco perchè non è andata come volevo”

sportfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Nikolaè andato via daldopo una sola stagione abbastanza disastrosa alla corte del club rossonero Nikolaha deluso profondamente nell’unica stagione giocata con la maglia del. Ci si aspettava tanto dal calciatore croato, ma il suo acquisto è stato un flop totale. Adessoè tornato a parlare dell’annata disastrosa in rossonero, ai microfoni di As: “Alper me è stata dura: non ho potuto fare la preseason con la squadra e mi allenavo da solo a Spalato attendendo il trasferimento. Sono arrivato a stagione in corso, poi ho avuto tanti problemi fisici. Ilè un grande club, abituato a lottare per titoli e vincerli, e vogliono risultati molto rapidamente: avevamo undici giocatori nuovi, c’è bisogno di tempo per costruire qualcosa. Auguro ai rossoneri il meglio, meritano di lottare per la Champions League”. Infine sul suo ex ...