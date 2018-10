Kalinic | “con Gattuso il Milan andrà lontano”

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “è incredibile. Fuori è un tipo molto simpatico, che racconta le barzellette, ma quando inizi ad allenarti dà tutto e vuole tutto. Ti mette pressione. È pazzo, ma in senso buono. È una grande persona e penso che illontano con lui”. E’ il giudizio sul suo ex allenatore di Nikolaoggi in forze all’Atletico Madrid. In una intervista ad ‘As’, l’attaccante croato torna a parlare della stagione scorsa in rossonero. “E’ stato difficile, non ho potuto fare la preparazione pre-campionato con la squadra allenandomi da solo a Spalato in attesa del trasferimento; sono arrivato a stagione già iniziata. Poi sono arrivati tanti problemi fisici. Ilè un grande club abituato a vincere e a lottare per il titolo, e pretendono risultati molto rapidi. Erano arrivati 11 giocatori nuovi, serviva tempo per costruire ...