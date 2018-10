calcioweb.eu

: #Juventus, #Sandulli: «Ecco i motivi della chiusura della #CurvaSud» ?? - CorSport : #Juventus, #Sandulli: «Ecco i motivi della chiusura della #CurvaSud» ?? - CalcioWeb : #Juventus, #Sandulli sulla chiusura della curva: 'Non è un raddoppio della pena' - genovesergio76 : Juventus, Sandulli: «Ecco i motivi della chiusura della Curva Sud» -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Il PresidenteCorte Sportiva d’Appello FIGC Pieroè intervenuto ai microfoni di Radio CRC per spiegare la sentenzadell’Allianz Stadium, conseguente ai fatti di-Napoli: “Non è unpena per la, la Corte non ha ravvisato di accogliere il ricorso. Nel referto era previsto anche un coro di ‘buu’ natura razziale che non era stato però segnalato per una una mera svista e siccome la competenzaCorte. Non è un reato il coro razzista, ma è chiaro che c’è bisogno che i tifosi imparano a rispettare le regole che la Federazione si è data e che costituiscono quel minimo di vivere civile che deve essere posto in essere. Diventa un discorso molto lungo che caratterizzano talune che definire tifoserie fai un po fatica a farlo. Quello che denigra gli atleti delle altre squadre. Nel ...