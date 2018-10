Juventus | CR7 rassicura i tifosi su Instagram

Juventus - ALLEGRI CI CREDE : "PUNTIAMO ALLA CHAMPIONS LEAGUE"/ "Vicini a CR7. Su Pogba e Rabiot..." : JUVENTUS, ALLEGRI: "Puntiamo ALLA CHAMPIONS League". Ultime notizie, il tecnico bianconero non si nasconde. Su CR7: "Siamo vicini a Cristiano Ronaldo"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:41:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'È il momento di vincere la Champions. Vicini a CR7' : Idee chiare e un sogno europeo vivo più che mai: "Dopo 7 scudetti e 4 coppe Italia consecutive, puntiamo all'Europa, sfiorata nelle due finali di Champions raggiunte negli ultimi 4 anni. La voglia di ...

Juventus - Douglas Costa corre con CR7 ed esulta sui social : TORINO - Sono 14 i nazionali della Juventus in giro per il mondo ma non mancavano comunque i big oggi alla Continassa dove la capolista ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida contro il Genoa dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri .

Juventus - cosa rischia CR7? Tutto dipende dall'inchiesta : TORINO - cosa rischia veramente Cristiano Ronaldo ? Tutto dipende dall'inchiesta della Polizia di Las Vegas, perché la riapertura del caso da parte degli inquirenti americani rende l'indagine ...

Juventus - CR7 : nuove accuse - spuntano altre tre ragazze : Juventus, CR7- Non c’è pace per Cristiano Ronaldo, il quale continua ad esser avvolto nella presunta vicenda di violenza sessuale. Il calciatore portoghese, dal canto suo, ha confermato di essere tranquillo e che non permettere a nessuno di utilizzare la sua immagine per cercare di arricchirsi. Un’accusa da parte di Kahtryn, seguita da quella di […] L'articolo Juventus, CR7: nuove accuse, spuntano altre tre ragazze proviene da ...

CRISTIANO RONALDO ACCUSATO DI STUPRO - KATHRYN MAYORGA "DEVONO SAPERE CHI SEI"/ Juventus - le contromosse di CR7 : CRISTIANO RONALDO ACCUSATO di STUPRO, la lettera di KATHRYN MAYORGA. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"

Invasione di campo prima di Udinese-Juventus : piccolo fan da Cristiano Ronaldo per l’autografo sulla figurina - la reazione di CR7 [VIDEO] : La dolce Invasione di campo prima di Udinese-Juventus: Cristiano Ronaldo accontenta un bambino durante il riscaldamento Cristiano Ronaldo è ormai abituato a questi episodi, considerando il numero di volte nel quale gli è capitato di vedere correre, improvvisamente, verso di lui qualche tifoso in campo. Le invasioni di campo sono all’ordine del giorno per CR7 che ogni volta riesce a comportarsi da signore, comprendendo la voglia dei ...

DIRETTA/ Udinese Juventus (risultato finale 0-2 : ) Bentancur e Cr7 in gol - ma gli applausi sono per Mandzukic : DIRETTA Udinese Juventus streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre)

Juventus - Dybala : 'Non c'è una squadra più forte di noi. Messi e CR7 extraterrestri' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'argentino non ha nascosto il suo desiderio europeo: " Già lo scorso anno per la Champions avrei sacrificato lo scudetto . Ora le aspettative sono cresciute ...

Udine - sale la febbre CR7 : tifosi già davanti all’hotel della Juventus : In Friuli cresce l’attesa per l’arrivo della Juventus di CR7. I tifosi bianconeri si stanno muovendo per accogliere la squadra all’esterno dell’hotel Major di Ronchi dei Legionari (Gorizia), residenza della squadra di Allegri in attesa della gara contro l’Udinese, nella speranza di scattare qualche foto e strappare qualche autografo. La Juventus arriverà in serata al Trieste Airport poi raggiungerà ...

Udinese-Juventus - le probabili formazioni : torna CR7 - con lui Dybala e Mandzukic : Ultima giornata di campionato prima della sosta, dove nessuno vuole congedarsi dalla Serie A con un risultato negativo. Le motivazioni sono importanti per entrambe le squadre. L'Udinese vuole ...

Juventus - accuse di stupro : CR7 sceglie all’avvocato delle star : accuse DI stupro- Dopo il nuovo polverone risollevato da Kathryn Mayorga, la quale ha ammesso di aver subito violenza sessuale da parte di CR7 nel 2009, il campione portoghese sarebbe pronto a sferrare in contrattacco. Dopo aver smentito tassativamente le accuse tramite i suo profili sociale, definendo il tutto “fake news” e condannando tassativamente qualsiasi tipo […] L'articolo Juventus, accuse di stupro: CR7 sceglie ...

CR7 accusato di stupro - la Juventus lo difende : 'Ha dimostrato serietà e professionalità' : La Juventus si schiera al fianco di Cristiano Ronaldo, in merito alle accuse di stupro risalenti al 2009. Con poche parole pubblicate sul proprio profilo Twitter, la società bianconera ha preso ...

Bernardeschi : 'Vi porto dentro la Juventus di CR7' : Sono andato a dirgli di stare tranquillo, che è il più forte del mondo, perché non volevo vederlo piangere: non se lo meritava perché quell'espulsione era stata realmente ingiusta'. L'effetto Ronaldo ...