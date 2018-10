Juventus | Benatia | “Tutti vorremo sempre giocare ma abbiamo 2 squadre”

Juventus - Benatia : 'Cristiano Ronaldo ha scritto la storia' : ROMA - ' Stiamo lavorando bene, anche se siamo in pochi, perché vogliamo continuare a vincere. Quanto fatto finora è ottimo e ne siamo felici, ma non abbiamo ancora vinto nulla e quindi bisogna darci ...

Juventus - Benatia : 'Non aver preso gol dà sicurezza. Abbiamo tante qualità ma...' - : E' lo stesso Benatia a confermarlo, ai microfoni di Sky Sport, restando però con i piedi per terra: 'In Champions è sempre difficile. Abbiamo trovato un avversario fisico, ma con il nostro gol è ...

Juventus-Young Boys - Benatia : “Guai a pensare che le partite siano già vinte” : Juventus-Young Boys 3-0, LE PAROLE DEI PROTAGONISTI – Soddisfatto per la bella prestazione della sua squadra è stato anche Mehdi Benatia. Il difensore della Juventus ha commentato il successo e la tripletta del suo compagno di squadra, Paulo Dybala, agli svizzeri dello Young Boys in Champions League ai microfoni di “Sky Sport”: “In Champions è […] L'articolo Juventus-Young Boys, Benatia: “Guai a pensare che le ...

Juventus : Piano Ronaldo per averlo al top - Benatia pronto il rinnovo : Continua la preparazione della Juventus in vista del match in casa contro il Sassuolo. La squadra di De Zerbi è partita forte e sulle ali dell'entusiasmo vorra' fare sicuramente una bella figura a Torino e non essere vittima sacrificale. Alla Continassa, Allegri con i giocatori rimasti a Torino senza i nazionali convocati da Mancini sta preparando la sfida al meglio, non solo dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista atletico. Il ...

Benatia furioso con la stampa - l’accusa è di quelle pesanti : il difensore della Juventus costretto a fare chiarezza : Mehdi Benatia costretto a rinunciare all’impegno con la propria nazionale, la stampa marocchina lo attacca: il difensore della Juventus costretto a fare chiarezza in merito alle proprie condizioni di salute Mehdi Benatia, professione difensore. Quello che gli riesce meglio nella vita è difendere e difendersi, tanto dagli attaccanti quanto dalla… stampa. Questa volta il centrale della Juventus è dovuto intervenire per fare chiarezza in ...

Juventus - Benatia e Cancelo in gruppo. A 'porte chiuse' il test contro la Under 23 : TORINO - Juve di nuovo al lavoro al JTC in vista dell'esordio stagionale in campionato di sabato contro il Chievo . Dopo il riposo di ieri, concesso in seguito all'amichevole di Villar Perosa , la ...

Sundas contatta la Juventus : Sturaro e Benatia per un top player : Il procuratore sportivo Alessio Sundas con il suo staff di collaboratori oggi ha contattato la Juventus per proporgli di fare da intermediario per le cessioni, o prestiti, dei cartellini del difensore ...