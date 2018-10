Juve | Mandzukic fa anche il portiere! VIDEO

DIRETTA/ Udinese Juventus (risultato finale 0-2 : ) Bentancur e Cr7 in gol - ma gli applausi sono per Mandzukic : DIRETTA Udinese Juventus streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:51:00 GMT)

Udinese-Juventus : dalle 18 La Diretta Ronaldo con Dybala e Mandzukic : Udinese e Juventus si sfidano alla Dacia Arena di Udine nella partita delle ore 18 di questo sabato di campionato; i friulani vengono dalla brutta sconfitta di Bologna subita in rimonta dopo essere ...

Udinese-Juventus - le probabili formazioni : torna CR7 - con lui Dybala e Mandzukic : Ultima giornata di campionato prima della sosta, dove nessuno vuole congedarsi dalla Serie A con un risultato negativo. Le motivazioni sono importanti per entrambe le squadre. L'Udinese vuole ...

La Juventus vista da Ravanelli : 'CR7 leader - Dybala cresciuto. Ma io mi rivedo in Mandzukic' : 'L'addio di Marotta ha sorpreso tutti - ha detto ' Penna Bianca ' ai microfoni di 'RMC Sport' -. È una persona straordinaria e negli ultimi 7 anni ha fatto qualcosa di straordinario con Andrea ...

Juventus - attesa Champions : senza Ronaldo ok Mandzukic-Dybala : Tre punti per allungare in testa al Gruppo H. Tre punti per continuare il filotto di vittorie, lungo ormai otto gare, e non intaccare l'aura di imbattibilità che la Juventus si è creata nell'avvio di ...

Mandzukic - bomber e talismano : più segna e più la Juve vince : L'attaccante vice campione del mondo, però, vuole sbloccarsi in Champions. A Valencia si è mangiato una buona occasione sullo 0-0 e poi si è dovuto sacrificare per il rosso a Ronaldo, però conta di ...

Juventus-Young Boys - Allegri svela le mosse di formazione : Mandzukic - Dybala e qualche dubbio : Juventus-Young Boys – Dopo il successo nella gara di campionato contro il Napoli, la Juventus si prepara per la gara contro lo Young Boys, partita molto importanti per la Champions League. Importanti indicazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Domani sera dobbiamo vincere altrimenti vanifichiamo quello che abbiamo fatto in Spagna. Va giocata con rispetto e determinazione perché in Europa c’è maggiore ...

Champions : Juventus - occhi puntati su Mandzukic contro lo Young Boys : Domani sera scende in campo la Vecchia Signora nel secondo match del gruppo H della fase a gironi della Champions League. Allo Juventus Stadium gli uomini di Allegri incontrano gli svizzeri dello ...

Juventus-Napoli - le pagelle bianconere : Mandzukic sublime - Dybala opaco : SZCZESNY - voto: 6,5 Tagliato fuori dal gol di Mertens, si riscatta nella ripresa negando il gol a Callejon. CANCELO - voto: 6,5 La Juve inizia a schiacciare il Napoli quando lui avanza in attacco. ...

Juventus-Napoli 3-1 - le pagelle : Ronaldo trascina - Mandzukic doppietta : Juventus-Napoli– All’Allianz Stadium va in scena lo scontro diretto tra prima e seconda in classifica. Separate alla vigilia da appena 3 punti, la Juve spedisce a -6 il Napoli con un 3-1 in rimonta. Mertens spaventa, Ronaldo trascina senza segnare ma entrando in tutti i 3 gol bianconeri. Nel primo tempo primi 20′ di grande […] L'articolo Juventus-Napoli 3-1, le pagelle: Ronaldo trascina, Mandzukic doppietta proviene da ...

Juve-Napoli 3-1 : Mandzukic e Bonucci mandano in fuga la Signora Marotta annuncia l’addio a sorpresa : Azzurri avanti con Mertens, il croato prima li riprende e poi li stende. Espulso Mario Rui al 58’. Bonucci fa il tris. Ottimo CR7. Bianconeri a punteggio pieno e a più 6 su Ancelotti

Juve-Napoli 3-1 - Mandzukic e Bonucci mandano in fuga i bianconeri - La classifica Inter-Cagliari 0-0 - la diretta : Azzurri avanti con Mertens, il croato prima li riprende e poi li stende. Espulso Mario Rui al 58’. Bonucci fa il tris. Ottimo CR7. bianconeri a punteggio pieno e a più 6 su Ancelotti

Juventus-Napoli 3-1 : Cristiano Ronaldo e Mandzukic rimontano Mertens - bianconeri in fuga : La Juventus batte in rimonta per 3-1 il Napoli nel big match della settima giornata di campionato e va in fuga: al vantaggio ospite di Mertens risponde prima Mandzukic con una doppietta, e poi Bonucci. La squadra bianconera sale a quota 21 mentre la formazione di Ancelotti resta a 15 e rischia ora di dover cedere il secondo posto al Sassuolo. Nel primo tempo parte forte il Napoli, che già al 5′ va vicino al vantaggio: combinazione ...

Juve-Napoli 3-1 : Mandzukic e Bonucci mandano in fuga la Signora : La Juventus batte 3-1 il Napoli nel secondo anticipo della settima giornata di Serie A e resta a prima a punteggio pieno andando a più sei sugli ancelottiani. Il Napoli, partito meglio, prima colpisce ...