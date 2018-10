Juve - Fiorentina per la Supercoppa

Calcio femminile - Juventus-Fiorentina Supercoppa Italiana 2018 : programma - orari e tv. Come vedere la partita in tv : Un weekend decisamente attivo quello per il Calcio femminile italiano. Sabato 13 ottobre alle ore 20.45 lo stadio “Alberto Picco” di La Spezia sarà teatro della Supercoppa Italiana 2018 tra Juventus e Fiorentina. Si confronteranno, infatti, sul campo da gioco ligure la squadra detentrice del titolo tricolore e quella che ha vinto la Coppa Italia l’anno scorso. Un match che si presenta assai equilibrato e che ci si augura possa ...

Juve - Allegri fa infuriare gli ultras della Fiorentina : Secondo il Corriere dello Sport , Max Allegri ha fatto arrabbiare anche gli ultras della Fiorentina. 'Non siamo alla Fiorentina, siamo alla Juve...', il suo sfogo contro Bernardeschi ha fatto rumore e non è piaciuto al tifo ...

Juventus inarrestabile : decima vittoria di fila a 1.35. La Lazio prova a ripartire con la Fiorentina - vittoria a 1.85 su Sisal Matchpoint : La Juventus non ha nessuna intenzione di fermarsi e, sul campo dell’Udinese, va a caccia della decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, l’impresa è dietro l’angolo: nessun problema per gli uomini di Allegri alla Dacia Arena, vincenti a un rasoterra 1.36, difficilissimo che i friulani arrestino la marcia juventina, la loro vittoria è a 9.50 e il pareggio a 4.80. Non ha segnato contro il ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo serio dentro e fuori dal campo. Le mie parole a Bernardeschi? Non volevo sminuire la Fiorentina' : TORINO - La Juve punta la decima vittoria consecutiva a Udine, ma sotto i riflettori c'è la vicenda Cristiano Ronaldo, accusato di stupro per fatti che risalgono al 2009, e l'attualità di campo passa ...

Juve - sfogo di Allegri con Bernardeschi : 'Qui non siamo alla Fiorentina!' VIDEO : Visualizza questo post su Instagram #Juventus#j#Juve#young#boys#sport#calcio#football#italy#torino#blackandwhite#finoallafine#biancoenero#instagram#instagood @mrAllegriofficial Un post condiviso da @ ...

Juventus - Allegri contro Bernardeschi : “Non siamo alla Fiorentina” -VIDEO- : Allegri contro Bernardeschi- Un video che sottolinea la voglia di Massimiliano Allegri di non mollare mai e di restare sempre concentrato sul match dal 1′ al 90′ a prescindere dal risultato della gara. In occasione del match di martedì era di Champions League tra Juventus e Young Boys, il tecnico bianconero ha puntato il dito […] L'articolo Juventus, Allegri contro Bernardeschi: “Non siamo alla Fiorentina” -VIDEO- ...

Fiorentina squadra più giovane d'Europa - Juventus terza più vecchia : La Fiorentina di Stefano Pioli sta volando in campionato. Tredici punti in classifica e terzo posto che potrebbe trasformarsi in secondo in caso di vittoria nel recupero contro la Sampdoria. Risultato ...

LIVE Inter-Fiorentina - Serie A 2019 in DIRETTA : sfida già fondamentale per restare in scia a Juve e Napoli : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, anticipo del turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A e valido per il sesto turno. A San Siro andrà in scena un match molto interessante tra due compagini che stanno vivendo momenti di forma un po’ diversi. La squadra di Luciano Spalletti (squalificato per questa partita dopo l’espulsione del confronto di Marassi), reduce dal doppio successo tra ...

Serie A Inter-Fiorentina - arbitra Mazzoleni. Juventus-Bologna : Mariani : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A. Si parte martedì alle 21 con Inter-Fiorentina, Mazzoleni,. Mercoledì anticipa Udinese-Lazio, Orsato, alle 19, poi Juventus-...

La Fiorentina alle spalle della Juve. Il Parma non si ferma : il Cagliari si arrende al 'missile' Gervinho : Dopo avere superato l'Inter a San Siro, il Parma conquista il secondo successo stagionale fermando il Cagliari al Tardini: 2-0 il risultato finale con reti, tutte da rivedere per la loro bellezza, di ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : oggi si comincia con l’anticipo Fiorentina-Atalanta - Juventus-Chievo in diretta su Sky : E cosi da oggi si comincia. Un’estate di dubbi e perplessità nella querelle, che ha visto coinvolte la LND e la FIGC, ha portato poi alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni a dar ragione alla Federazione e spetterà a quest’ultima la gestione dei campionati di Serie A e di Serie B. Esito gradito alle società che non avrebbero accettato il ritorno alla Lega Nazionale Dilettanti. Massima Serie che si presenta con alcune ...

Valencia - Piccini : 'Juve fortissima! Fiorentina sempre nel cuore. Sul futuro...' : Cristiano Piccini , laterale del Valencia , seguito in Italia da Inter, Roma e Juve, parla a Sky Sport in vista della sfida Champions contro i bianconeri: 'Siamo una squadra giovane, piena di ottimi ragazzi che hanno ambizioni e voglia di crescere. E' vero, non abbiamo iniziato la stagione nel ...

È il Napoli l'unica anti-Juve - Insigne piega la Fiorentina : 1-0 : La rivoluzione di Ancelotti: sono tre i cambi alla vigilia del debutto in Champions League. Con la Fiorentina, così, Carletto schiera un Napoli tutto nuovo con Mertens nel tridente e il...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : le favorite. Juventus e Fiorentina in prima fila - Milan e Roma vogliono stupire : E cosi tra circa una settimana (22 settembre) si comincia. Un’estate di dubbi e perplessità nella querelle, che ha visto coinvolte la LND e la FIGC, ha portato poi alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni a dar ragione alla Federazione e spetterà a quest’ultima la gestione dei campionati di Serie A e di Serie B. Esito gradito alle società che non avrebbero accettato il ritorno alla Lega Nazionale Dilettanti. Massima Serie che ...