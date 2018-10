Justine Mattera | Mio marito? Non ci siamo lasciati per una foto

Justine Mattera - il patto con il marito Fabrizio Cassata dopo la crisi : cosa ha promesso la showgirl : Justine Mattera: la promessa al marito sembra essere parecchio seria. Ma la notizia più importante è un’altra: la crisi con il compagno sembra essere rientrata. Qualche settimana fa, infatti, la showgirl e conduttrice aveva ammesso di essere in crisi nera con l’imprenditore Fabrizio Cassata. L’attrice, del resto, è spesso finita al centro del gossip per via delle foto hot pubblicate sul suo profilo social, in cui appare senza veli, ...

Justine Mattera parla della sua crisi coniugale a Vieni da me : "Colpa di una foto di nudo" : Ospite del programma del primo pomeriggio Vieni da me, Justine Mattera, storica ex di Paolo Limiti, ha parlato al pubblico di Rai 1 della crisi che sta attraversando con suo marito: Ho pubblicato una mia foto di nudo su Instagram che l’ha molto offeso. Mi scuso pubblicamente con lui, per me era una bella foto, ma ha fatto molto parlare. I suoi amici più cari l’hanno convinto che se io avevo fatto quel tipo di foto, significava che ero ...

Vieni da me - Justine Mattera confessa : “In crisi con mio marito per una foto” : Oggi pomeriggio Justine Mattera è stata ospite di Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai Uno. La modella e showgirl ha confessato la crisi con il marito Fabrizio Cassata. I due sono sposati dal 2009 ed hanno avuto due figli, ma adesso stanno attraversando un periodo di crisi profonda. Justine ha raccontato tutta la verità nel programma di Caterina Balivo. Justine Mattera confessa: “Sono in crisi con mio ...

Barbara D'Urso - caos in diretta a Pomeriggio 5. Fabiano Britto : 'Justine Mattera con la p*** di fuori e io...' : 'Modera i toni'. Barbara D'Urso ha invitato Fabiana Britto in studio a Pomeriggio 5 ma forse se n'è presto pentita. La prosperosa modella cuvy brasiliana ha rivendicato con orgoglio le sue foto di ...

Justine Mattera - hot su Instagram. La foto che fa discutere : 47 anni e fascino da far invidia. Justine Mattera è da tutti ricordata per essere stata la sosia di Marilyn Monroe e la compagna di Paolo Limiti, storico conduttore tv scomparso lo scorso anno con cui è stata sposata dal 2000 al 2002. Showgirl ma anche attrice di teatro, Justine Mattera è sempre stata apprezzata per il suo magnetico sexy appeal, ed è tornata a sfoggiare la sua bellezza in una foto che ha pubblicato recentemente sul profilo ...

Justine Mattera - sensuale e provocatoria su Instagram : Ha iniziato la sua carriera in Italia come sosia di Marilyn Monroe (e in effetti la somiglianza è strabiliante), poi però Justine Mattera ha preso la sua strada e si è rivelata una showgirl preparata, intraprendendo anche una buona carriera nel mondo del teatro e del musical. Amante della vita mondana (non c’è evento cool, soprattutto a Milano, in cui non venga invitata), ha poi scoperto anche la potenzialità dei social e in particolare ...

Justine Mattera - qui si esagera : la foto su Instagram - nudo integrale e la mano scivola là sotto : Un'altra 'follia' per Justine Mattera . La showgirl americana, di fatto naturalizzata italiana, continua a stupire i suoi followers su Instagram con foto di nudo artistico. Stavolta però esagera: '...