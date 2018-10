Juncker | “L’Italia non mantiene la parola Roma ha avuto flessibilità e per questo ho

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “L’Italia non rispetta ladata”: lo dice il presidente della Commissione europea Jean Claudeparlando della manovra italiana in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano Le Monde. Quindi un nuovo appello alle autorità italiane affinché “rispettino le regole per non mettere in pericolo la solidarietà europea“.assicura che le istituzioni dell’Unione esamineranno “il progetto italiano di bilancio 2019 tra il 15 ottobre e fine novembre, senza collera e senza parzialità. Il nostro compito non è rovesciare un governo o creare problemi con comportamenti inappropriati o dichiarazioni eccessive“. Il presidente della Commissione ha ricordato tra l’altro che “se l’Italia ha potuto investire così tanto negli ultimi anni è perché ho reso più flessibile il patto di stabilità e crescita. Ciò mi è costato le ...