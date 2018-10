Juncker | Italia non rispetta la parola data Manovra | le critiche di Draghi e dell’Fmi

Fmi e Bruxelles attaccano l'Italia Juncker : "Non rispetta la parola" : La prossima legge di bilancio del governo Conte che prevede la deviazione del rapporto deficit/Pil dal percorso di riduzione concordato con Bruxelles nel 2017 torna nel mirino delle critiche degli organismi internazionali Segui su affaritaliani.it

Incontro Fico-Juncker “per raffreddare la temperatura” : “Concordi sull’Italia nel cuore del progetto europeo” : Un “momento per raffreddare la temperatura”. Dopo il faccia a faccia con Pierre Moscovici, il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato oggi anche il presidente della commissione europea, Jean Claude Juncker. Un colloquio che è durato più di un’ora nonostante fosse “programmato per 30 minuti”: particolare che per Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea, “è una prova della quantità ...

Fico : nessuna sfida dell'Italia alla Ue. Juncker : incontro per raffreddare la temperatura : Se i toni sono bassi si lavora con la politica, si ragiona dentro le questioni politiche e lì si trovano i punti di incontro", spiega. "Movimento 5 stelle mai con Le Pen" "Questa è una prima fase ...

Juncker : Italia trovi modo di rispettare target Ue di bilancio : Bruxelles, 9 ott., askanews, - 'E' compito dei policy maker' Italiani trovare regole e misure che permetteranno all'Italia di restare entro gli obiettivi di bilancio che sono stati concordati, a ...

"Io do lavoro a un milione di italiani...". Nuovo affondo di Juncker contro Salvini : Jean-Claude Juncker dice di non voler lanciarsi in un Nuovo 'scambio di accuse' con Matteo Salvini , ma poi ci ricasca e attacca pesantemente. 'Durante il suo mandato come presidente della Commissione ...

Ue a Salvini : un milione di posti di lavoro in Italia sotto la presidenza Juncker : Jean-Claude Juncker non intende lanciarsi in 'uno scambio di accuse' con Matteo Salvini, ma durante il suo mandato come presidente della Commissione 'sono stati creati 12 milioni di posti di lavoro, ...

Juncker : 'Per l'Italia situazione difficile'. Di Maio : 'Siete finiti' : L'Europa sembra aver scelto una linea più sobria nel maneggiare il caso Italia. Mentre da Roma, con un evidente occhio puntato sui sondaggi elettorali , che premiano la Lega, , ieri sono continuati a ...

Juncker : 'L'Italia non è la Grecia ma è in una situazione difficile. Rispetti gli obbiettivi' : Alle parole dei vicepremier italiani, dopo la bocciatura alla nota aggiuntiva del Def, risponde il presidente della Commissione europea: 'Se tutti chiedessero deroghe l'euro sarebbe in pericolo' dice -...

Di Maio : "No piani B - questa Ue tra pochi mesi finirà" | Salvini : "L'Europa dei banchieri sarà licenziata" | Ma Juncker attacca : "In Italia situazione difficile" : Dopo la lettera arrivata dai commissari Moscovici e Dombrovskis per il vicepremier pentastellato ci sarà "una fase di interlocuzione" con la Commissione Ue ma, ribadisce, "indietro non si torna". Juncker: "Italia in situazione difficile, rispetti i patti". Ma Salvini rincara la dose: "Sarete 'licenziati'"

Manovra - Juncker : "L'italia rispetti i patti" : Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker è tornato a parlare dell'Italia dopo la bocciatura del DEF da parte della Commissione UE e lo ha fatto nel corso di un'intervista al quotidiano austriaco Der Standard.Dopo esser stato attaccato apertamente da Matteo Salvini, Juncker ha precisato di non aver "paragonato l’Italia alla Grecia, ma di aver sottolineato che chiaramente "l’Italia si trova in una situazione difficile" in ...

Juncker : "Italia in situazione difficile" : "L'Italia è in una situazione difficile". E' un passaggio dell'intervista di Jean-Claude Juncker , presidente della Commissione europea, al quotidiano austriaco Kurier. "Il governo dovrà sottoporre il ...

Def - Di Maio : «Non c'è nessun piano B - non si arretra davanti a Bruxelles» Juncker : 'Italia in situazione difficile' : «Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles , adesso inizia la fase i discussione con la commissione europea ma deve essere chiaro che indietro non si torna. Non c'è nessun piano B». ...