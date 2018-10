Juncker | Italia non rispetta la parola data Ira M5S | «Indegno | alimenta tensioni»

Juncker attacca : 'Francia è di parola - Italia no e se ha investito è grazie a me' : Jean-Claude Juncker è un nome che, nelle ultime settimane, ha acquisito visibilità agli occhi degli Italiani. Il Presidente della Commissione Europea ha spesso impersonificato l'Europa che, in questo momento, non vede di buon occhio la politica fiscale del Governo Conte ed è pronta a non benedire l'ormai famosa "Nota di aggiornamento del Def" che consentirà al debito Italiano di salire fino al 2,4% permettendo degli investimenti a debito. A ...

Manovra - Fmi : "Direzione opposta a nostri suggerimenti"/ Juncker - "Italia non rispetta parola data" : Manovra, Fmi boccia misure governo M5s-Lega: "Va in direzione opposta a nostri suggerimenti". Anche Mario Draghi lancia un messaggio all'Italia (senza citarla): "rispettare Patto stabilità".(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:53:00 GMT)

Juncker : “L’Italia non mantiene la parola. Roma ha avuto flessibilità e per questo ho avuto scocciature da altri Stati Ue” : “L’Italia non rispetta la parola data”: lo dice il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando della manovra italiana in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano Le Monde. Quindi un nuovo appello alle autorità italiane affinché “rispettino le regole per non mettere in pericolo la solidarietà europea“. Juncker assicura che le istituzioni dell’Unione esamineranno “il progetto ...

