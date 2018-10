John Carmack annuncia di aver risolto qualsiasi disputa legale con Zenimax

eurogamer

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Le dispute legali trarisalgono a quasi una decade fa, quandoacquisì id Software elasciò la compagnia per accasarsi a Oculus.Ciascuna delle due parti ha da sempre accusato l'altra, conche sosteneva di nonmai ricevuto tutto il denaro dell'acquisto di id Software e conche invece lo accusava disottratto dalla compagnia del codice relativo alla realtà virtuale per portarlo con sé a Oculus.A sorpresa, oggihato dicontenzioso con, senza svelare però i termini dell'accordo. È lecito pensare che la major abbia estinto il suo debito nei confronti di. Come si può però leggere nel tweet, le dispute trae Oculus continueranno a esistere.Read more…