Jeremy Clarkson elegge la Lamborghini Huracan Performante “Car of the Year” GALLERY

sportfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - FdcMado : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)ha consegnato il premio a Maurizio Reggiani membro del Board e Direttore Ricerca e Sviluppo di AutomobiliLaè stata nominata “Auto dell’Anno” dal noto giornalista inglese del Sunday Times,ha consegnato il premio a Maurizio Reggiani, membro del Board e Direttore Ricerca e Sviluppo di Automobili, nel corso della cerimonia di consegna dei “Sunday Times Motor Awards” presso la sede londinese di News Corp, casa editrice del The Sunday Times e del quotidiano The Sun., noto anche per la conduzione del programma televisivo di Amazon Video, The Grand Tour, ha dichiarato: “Lami ha conquistato più di ogni altra vettura. Appena ci sali non riesci a spiegarti esattamente cosa sia a provocarti quel brivido che parte dalla nuca, ma pensi di vivere una sensazione molto ...