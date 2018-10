Jaguar I-Pace | l’elettrica che avverte quando sta arrivando – FOTO e VIDEO

Jaguar I-PACE – Sviluppato il sistema AVAS per l’auto full electric che avvisa i pedoni : particolare attenzione per i ciechi e ipovedenti : Sviluppato appositamente per la Jaguar I-PACE, il sistema AVAS (Audible Vehicle Alert System) avvisa i pedoni dell’arrivo dell’auto elettrica. Udibile fino ad una velocità di 20 km/h, questa tecnologia salvavita soddisfa tutte le normative mondiali ed è sempre in funzione Vista l’assenza di una specifica sonorità del motore, Jaguar ha Sviluppato un nuovo sistema di avvertimento per la full-electric Jaguar I-PACE, che entra in funzione alle ...

Alfa Romeo Stelvio vs Jaguar F-Pace : Fifth Gear mette a confronto i due SUV : Lo Sport Utility Vehicle di Jaguar dispone di una motore da 2 litri da 180 CV mentre l' Alfa Romeo Stelvio utilizza un propulsore da 2.2 litri con potenza di 210 CV . Entrambi sono diesel e hanno un ...

Jaguar I-PACE : da Londra a Bruxelles con una sola ricarica : Il primo SUV elettrico premium ad alte prestazioni al mondo ha percorso i 369 km del Tunnel della Manica fino ad arrivare...

Lister LFP - Una Jaguar F-Pace da 320 km/h : La Lister ha diffuso le prime informazioni sulla LFP, aprendo le prenotazioni della Suv con prezzi a partire da circa 140.000 Sterline, pari a circa 155.000 euro al cambio attuale. La Lister LFP deriva dalla Jaguar F-Pace e nasce con il preciso intento di offrire sul mercato il suv più veloce in assoluto. L'obiettivo è di raggiungere le 200 miglia orarie (320 km/h) con un tempo di 3,5 secondi per toccare le 60 miglia orarie (96 km/h) da fermo. I ...

Jaguar I-Pace - se Dua Lipa si remixa guidando : Pochi veicoli sono più silenziosi in movimento di un’auto elettrica, probabilmente solo la bicicletta. La differenza è evidente, sembra manchi qualcosa, così chi le costruisce non deve solo preoccuparsi di risolvere i limiti classici di autonomia e ricarica, è obbligato a destinare squadre di ingegneri allo studio del cosiddetto “sound design”. Negli anni Novanta era sufficiente montare un cicalino da affiancare al clacson, da utilizzare nei ...

Jaguar sceglie Daniele Bossari per la campagna The Pace : Jaguar annuncia la campagna The Pace, progetto dal respiro internazionale che vede il brand in prima linea nel dettare il ritmo del cambiamento. Ispirato dalle vetture della famiglia Pace, quali F-Pace, E-Pace e l’elettrica I-Pace, la campagna vuole dare voce alla velocità dell’innovazione, raccontando l’evoluzione della realtà che stiamo vivendo. Guidata da questo spirito di […] L'articolo Jaguar sceglie Daniele Bossari per la campagna ...

Jaguar lancia la campagna "The Pace" e sceglie come volto Daniele Bossari : Il presentatore tv e conduttore radiofonico scelto come Pacesetter per la la campagna che vuole dare voce alla velocità...