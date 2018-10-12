J.K.Rowling: il brand di Harry Potter vale più di 25 miliardi $ - (Di venerdì 12 ottobre 2018) Finanza & Dintorni Da disoccupata a miliardaria. E' la storia di J.K. Rowling alla quale pensate fu imposto di firmare con le iniziali perché gli editori pensavano i bambini non avrebbero mai letto ...
tg24.sky
_Richard_Face_ : RT @SkyTG24: J.K.Rowling: il brand di Harry Potter vale più di 25 miliardi $ - Asgard_Hydra : RT @SkyTG24: J.K.Rowling: il brand di Harry Potter vale più di 25 miliardi $ - SkyTG24 : J.K.Rowling: il brand di Harry Potter vale più di 25 miliardi $ -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rowling brand