Ivan Cattaneo fuori controllo con Elia. Social in rivolta : "Indecente" : Al Grande Fratello Vip Ivan Cattaneo sembra aver preso una sbandata per Elia Fongaro. Dopo aver detto che è un omosessuale non dichiarato e che potrebbe godere di potenti protezioni, lo ha molestato ...

Grande Fratello Vip - fan chiedono la squalifica di Ivan Cattaneo dopo le parole verso Elia : Scoppia la prima polemica social sul Grande Fratello Vip 3, complici una serie di dichiarazioni decisamente poco carine che sono state rilasciate in queste ore da Ivan Cattaneo nei confronti del modello Elia Fongaro, che hanno scatenato grandi agitazioni sui social, in particolar modo su Twitter. Gli spettatori del reality show condotto da Ilary Blasi, infatti, sono sempre molto attenti nel seguire le avventure dei concorrenti in diretta 24 ore ...

#GF VIP : da giorni Ivan Cattaneo gira intorno ad Elia Fongaro - secondo lui potrebbe essere gay. Guarda il VIDEO : Sono due settimane che Ivan Cattaneo gira intorno ad Elia Fongaro, ma il ragazzo non sembra assolutamente interessato. Stamani però il L'articolo #GF VIP: da giorni Ivan Cattaneo gira intorno ad Elia Fongaro, secondo lui potrebbe essere gay. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ivan Cattaneo verso l’eliminazione? Cosa ha detto su Elia Fongaro : Elia Fongaro ha un amante segreto? Ivan Cattaneo dice la sua Ivan Cattaneo non sembra essere tra i concorrenti preferiti del pubblico da casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? Prima per le sue tristi affermazioni per quanto riguarda i rifiuti in campo sentimentale da parte delle donne e ora per alcuni gossip riguardanti l’ex velino biondo di Striscia la Notizia. Elia Fongaro, secondo quanto dichiarato dal cantante, non aveva nessuna ...

Ivan Cattaneo eliminato dal Gf Vip? Bufera su Twitter dopo le parole su Elia : Bufera su Twitter per delle pesanti affermazioni di Ivan Cattaneo su Elia Fongaro Stamattina al Grande Fratello Vip Ivan Cattaneo ha parlato di Elia Fongaro. Ciò che ha detto non è affatto piaciuto al popolo di Twitter, sempre fedele alla diretta h24. Effettivamente Ivan non ci è andato leggero esprimendo le sue sensazioni, soprattutto quando […] L'articolo Ivan Cattaneo eliminato dal Gf Vip? Bufera su Twitter dopo le parole su Elia ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo : «Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa». Eleonora Giorgi ha una cotta per Sala? : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro “Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa”. Ivan Cattaneo esce allo scoperto riguardo ai suoi sentimenti verso l’ex velino e la tenera simpatia che starebbe nascendo tra di loro nella casa del Grande Fratello Vip. Questa mattina il cantante si è aperto con Giulia Provvedi e Lory Del Santo, più che mai incuriosite dalla possibile nascita di una storia che sarebbe certo più sorprendente di quella, di cui già ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : «A Eleonora Giorgi piace Stefano Sala ma ha paura. E io mi porto Elia in caverna» : di Silvia Natella C'è sempre tempo per pettegolezzi e supposizioni al Grande Fratello Vip. Ivan Cattaneo in una chiacchierata con Giulia Provvedi e Lory Del Santo si è detto convinto dell'interesse ...

Grande Fratello Vip : lite nella notte. Lory Del Santo - Ivan Cattaneo ed Eleonora Giorgi al centro delle critiche : La produzione decide di animare la situazione nella casa mettendo i concorrenti l'uno contro l'altro.

Grande Fratello Vip - la rivelazione di Ivan Cattaneo : "Asia Argento entrerà come concorrente" (Video) : Per qualcuno potrebbe essersi trattato di clamoroso spoiler, per altri è stata al contrario una semplice opinione personale. In ogni caso, fanno discutere le parole di Ivan Cattaneo che, a notte fonda nel corso di una lunga chiacchierata con alcuni coinquilini del Grande Fratello Vip, ha annunciato Asia Argento come prossimo concorrente del reality.Un nome pronunciato a bassissima voce, facendo leva su un labiale che però è stato ...

“Adios Amor” - il nuovo brano di Maurizio Martini feat. Ivan Cattaneo : ALL MUSIC NEWS “Adios Amor”, il nuovo brano di Maurizio Martini feat. Ivan Cattaneo Dopo l’album “Soli” del 2015 ed i fortunati singoli “Naufraga” dell’estate 2017, “Pietre”, “La busta”, “Voglio andare al mare” e “Basta un click” nel 2018, ecco che ritorna Maurizio Martini, stavolta con un brano scritto per lui da Ivan Cattaneo, che lo impreziosisce con la sua partecipazione . Nei backing vocals è riconoscibile la voce di ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo la piovra : approfitta del gioco e bacia in bocca Walter Nudo ed Elia Fongaro : L'occasione fa l'uomo ladro. E così è stato per Ivan Cattaneo che, approfittando di una delle tante prove per i concorrenti del Gf Vip, ha un tantino esagerato. Gli inquilini della casa dovevano ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo 'la piovra' : approfitta del gioco e bacia in bocca Walter Nudo ed Elia Fongaro : L'occasione fa l'uomo ladro. E così è stato per Ivan Cattaneo che, approfittando di una delle tante prove per i concorrenti del Gf Vip, ha un tantino esagerato. Gli inquilini della casa dovevano ...

Grande Fratello Vip 2018 hot - Ivan Cattaneo bacia Walter Nudo ed Elia Fongaro Video : Bacio tra uomini al Grande Fratello Vip 2018 . L'occasione fa l'uomo ladro. E così è stato per Ivan Cattaneo che, approfittando di una delle tante prove per i concorrenti del Grande Fratello Vip, ha ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo 'la piovra' : approfitta del gioco e bacia Walter Nudo ed Elia Fongaro : L'occasione fa l'uomo ladro. E così è stato per Ivan Cattaneo che, approfittando di una delle tante prove per i concorrenti del Gf Vip, ha un tantino esagerato. Gli inquilini della casa dovevano ...