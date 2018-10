Italia tra i leader Ue per l' economia circolare | da riciclo 1% di Pil

Fiducia - il governo straccia l'Ue Gli Italiani non hanno dubbi. I dati : Il governo Lega-M5S batte nettamente l'Unione europea di Moscovici, Juncker, Draghi, Tajani e compagnia. Nel giorno in cui il presidente della Commissione Ue torna ad attaccare l'Italia (che novità!), affermando che "non rispetta la parola data" Segui su affaritaliani.it

Torino - ragazza violentata in strada : arrestato 30enne Italiano/ Stupratore seriale? Episodi non denunciati : Torino, ragazza violentata in strada all'uscita da un locale: 30enne di Moncalieri arrestato, potrebbe trattarsi di uno Stupratore seriale. L'appello dei carabinieri alle eventuali vittime.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:53:00 GMT)

AlItalia - Ferrovie interessata. È scontro tra Di Maio e Tria : In un'intervista al Sole 24 Ore e poi durante l'incontro con i sindacati, il vicepremier Luigi Di Maio ha chiarito il piano stabilito per Alitalia: il ritorno dello Stato azionista attraverso il Mef con una Newco partecipata anche da Fs.Le dichiarazioni di Di Maio però non sono state gradite dal ministro dell'Economia Giovanni Tria che nel pomeriggio ha commentato: "Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro ...

Fmi : Italia fa il contrario di quello che diciamo - rispetti regole europee : Nel frattempo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha incontrato il suo omologo statunitense, Steven Mnuchin , nell'ambito delle assemblee annuali del Fmi e della Banca mondiale in corso a Bali.

Gli azzurri si giocano il tutto per tutto per rimanere tra le grandi : i pronostici di William Hill per Polonia-Italia : Prosegue la Nations League, che per gli azzurri non è iniziata particolarmente bene: i ragazzi di Mancini sono ultimi a quota 1 punto, dopo aver incassato la sconfitta con il Portogallo e il pareggio contro la Polonia all’andata. Diventa allora fondamentale vincere contro la selezione di Jerzy Brzeczek per non peggiorare ulteriormente una situazione già non rosea ed evitare la retrocessione nel Girone B. I quotisti William Hill, il più ...

Aggressione contro la sede dei Radicali Italiani : “È contro nostra politica pro migranti” : Un'Aggressione si è verificata questa mattina ai danni della sede nazionale del partito dei Radicali Italiani: quattro ragazzi hanno lanciato della vernice contro le vetrine e hanno lanciato un fumogeno. Nessun ferito. "È più che probabile che i violenti volessero fare pagare ai Radicali o il loro impegno sui diritti umani o sulla trasparenza e efficienza della gestione di un enorme carrozzone pubblico e partitocratico", ha detto Benedetto Della ...

Previsioni Meteo - gli Uragani Leslie e Michael minacciano l’Europa : il Mediterraneo si prepara ad altre tempeste - alto rischio di nuove alluvioni tra Spagna - Francia - Italia - Algeria e Tunisia [MAPPE] : 1/19 ...

Tempeste perfette : le differenze tra Usa ed Italia : ... ai minimi del 2008,, dall'altro confermerebbe la capacità ancora attiva di Pechino di rifornire di merci il resto del mondo nonostante i dazi. Eppure per gli analisti il dato è da prendere con ...

TRIA “Italia DETERMINATA A CALO DEBITO-PIL”/ Ultime notizie - il ministro a Bali incontra Mnuchin e Moscovici : TRIA a Mnuchin “Determinati a CALO DEBITO-PIL”. Ultime notizie Bali, il ministro dell'economia ha incontrato il segretario tesoro USA: ecco cosa si sono detti i due(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:36:00 GMT)

Terremoto - le scosse di oggi in Italia (e non solo) : scosse nel Tirolo al confine tra l’Austria e il Trentino Alto Adige - sciami sismici a Pozzuoli e a Borgo San Lorenzo (Firenze) : Terremoto – Continua a tremare la terra nel nostro Paese con sciami sismici ricorrenti e nuove scosse sismiche. Paura stamattina a Pozzuoli per l’ennesimo evento sismico legato all’attività vulcanica: la gente è scesa in strada e alcune scuole sono state chiuse dopo una scossa di magnitudo 2.0 alle 09:43. La magnitudo apparentemente lieve non deve trarre in inganno: il Terremoto è di natura vulcanica, si è verificato in ...

W l’Italia : Gerardo Greco al bivio tra il marciapiede e il talk : W l'Italia, Gerardo Greco Il nostro, oggi più che mai, è un Paese al bivio. Ed anche W l’Italia, il programma di Rete4 che si propone di raccontarlo, un po’ lo è. La trasmissione condotta in prime time da Gerardo Greco si divide infatti tra l’ambizione di approfondire la realtà attraverso alcune storie inedite e l’inclinazione al talk show spicciolo, quello in cui le opinioni si scontrano a voce alta. Presentandoci il ...

Udine : Giovanni Allevi con l'Orchestra Sinfonica Italia in concerto al Teatro Nuovo 10 aprile 2019 - Udine 20 : Fra i prossimi spettacoli al Teatro Nuovo Giovanni da Udine troviamo anche i concerti di Malika Ayane , 4 febbraio, e della PFM canta De André , 15 marzo, , il ritorno di Ale e Franz , 29 novembre, , ...

Sondaggi Politici/ Tecnè - Lega ancora al 31% : 11 punti tra Di Maio e Pd - Forza Italia ‘respira’ sopra il 10% : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega cala ma resta al 31%, M5s ha 11 punti in più del Pd. Forza Italia respira sopra il 10% ‘rubando’ voti a Salvini(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:58:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfida Giappone e Serbia nella Final Six - le avversarie ai raggi X. Tra Samurai e Campionesse d’Europa : L’Italia si è qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile con grande personalità, vincendo le prime nove partite giocate in Giappone. Ora le azzurre non vogliono smettere di sognare e puntano dritto alla semiFinale ma per raggiungere l’obiettivo dovranno essere tra le prime due classificate del girone di terza fase in cui figurano Giappone e Serbia. Conosciamo meglio le avversarie che l’Italia dovrà ...