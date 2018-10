Italia in Consiglio Diritti Umani Onu

: Il presidente del Consiglio Conte parlando del suo concorso all’Universita’ dice “eravamo tutti amici”. Dovrebbe di… - AlessiaMorani : Il presidente del Consiglio Conte parlando del suo concorso all’Universita’ dice “eravamo tutti amici”. Dovrebbe di… - AndreaRomano9 : Un sincero consiglio a #Zingaretti, di cui conosco la passione per la politica: invece di attaccare @matteorenzi sp… - ItalyMFA : Soddisfazione Min #Moavero Milanesi, per elezione #Italia a Consiglio Diritti Umani #ONU 2019-2021. Riconoscimento… -

L'è stata eletta per il triennio 2019-2021 aldeidell'Onu con 180 voti da parte dell'Assemblea generale. Plaude la Farnesina. "L'elevatissimo numero di voti espressi", sottolinea il ministro degli Affari Esteri Moavero Milanesi, "dimostra il significativo e convinto apprezzamento dell'intera Comunità Internazionale per l'intenso e costante impegno dell'a favore della tutela e della difesa dei".Ci sarà "scrupolosa attenzione" a temi come la condanna della xenofobia(Di venerdì 12 ottobre 2018)