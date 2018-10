Italia a metà | il bilancio agrodolce dell' amichevole di Genova

Impianti per biometano - le eccellenze Italiane : 'Un passo che, insieme all'approvazione del nuovo pacchetto di direttive europee sull'economia circolare, permette di valorizzare a pieno il rifiuto organico in Italia e di accelerare il percorso che ...

Salute : 9 Italiani su 10 stressati - la metà sottovaluta sintomi e danni : Ben 9 connazionali su 10 sono stressati e la metà sottovaluta i sintomi o non se ne preoccupa, ignorando danni e conseguenze causati dallo stress: dolori muscolari, emicrania, herpes labiale, ma anche tachicardia, problemi gastrointestinali, insonnia e depressione che logorano la vita quotidiana. Il dato emerge da un sondaggio Eurodap-Associazione europea disturbi da attacchi di panico, condotto su 1.000 persone. In occasione della Giornata ...

La musica Italiana per Luca Cardillo - la raccolta fondi condivisa da Tiziano Ferro - Emma - Ermal Meta e molti altri : Luca Cardillo è un ragazzo siciliano colpito da una forma rara di tumore. Luca Cardillo è stato colpito da un Osteosarcoma e da quel momento la sua vita è cambiata, costretto a letto senza la possibilità di svolgere le più comuni azioni quotidiane. Sua sorella, Lidia Cardillo, ha divulgato su YouTube un video in cui è suo fratello stesso a spiegare la malattia e a raccontare quanto avvenuto ma soprattutto di cosa ha bisogno: Luca ha bisogno ...

TrenItalia - con MyTaxi mobilità integrata fino all'ultimo miglio. E corsa su "auto pubblica" a metà prezzo : Trenitalia-MyTaxi, partnership sempre più stretta al servizio delle "persone" per una mobilità integrata dal primo all'ultimo miglio. Dalla porta di casa o dell'ufficio all'arrivo, sia per lavoro che ...

Golf - Ryder Cup : la FIG a Parigi per promuovere l’Italia come meta golfistica : Golf, Ryder Cup in corso, una delegazione della nostra Federazione italiana si è recata a Parigi anche a scopi pubblicitari Una finestra sull’Italia nel cuore della Ryder Cup. Il viaggio del Golf italiano verso la Ryder Cup 2022 fa tappa a Parigi, dove la Federazione Italiana Golf è presente all’interno del Villaggio Commerciale de Le Golf National con uno spazio espositivo e interattivo – in partnership con l’Enit – per ...

La meta turistica che nel mondo cresce più rapidamente è in Italia - ma non è l'Italia - : I dati dell'Organizzazione mondiale del turismo parlano chiaro, rispetto alla stagione 2016/17 San Marino ha avuto un incremento dei turisti del 31,1%, il più alto del mondo. Un boom turistico, c'è da ...

Allergie : 1 Italiano su 4 ne soffre - ma la metà non riceve cure adeguate : Esistono patologie mediche che affliggono milioni di persone ma che, per una scarsa informazione, vengono troppo spesso sottovalutati, generando conseguenze che possono ripercuotersi innanzitutto sulla salute delle persone. Un esempio di quanto appena descritto sono le patologie allergiche, troppo spesso associate erroneamente solo a semplici raffreddori o problemi stagionali passeggeri. In realtà il tema appare molto più complesso come emerso ...

Metallica a Milano nel 2019 - unico concerto in Italia : info biglietti in prevendita : I Metallica a Milano nel 2019 terranno un solo concerto in programma per l'8 maggio. La data è l'unica della tournée mondiale che si terrà in Italia e porterà i Metallica a Milano nuovamente, sul palco dell'Ippodromo Stai di San Siro, a maggio. Il concerto di Metallica sarà aperto da Ghost e Bokassa, opening act della serata Italiana in programma per l'8 maggio. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di venerdì 28 ...

Jimmy Bennett va in tv - i social stanno con Argento. La madre di Asia 'Lo Stato Italiano trattenga metà del compenso' : Per la prima volta in tv da quando è scoppiata la bufera quest'estate, il ventiduenne ex attore ora musicista Jimmy Bennett , conferma la sua versione a L'Arena di Massimo Giletti: ' Asia Argento mi ...

Le strategie di metà settembre. Rally Italia in vista? : Europei ed emergenti Al contrario, l'azionario della zona euro è stato penalizzato dai segnali di rallentamento dell'economia, dai timori legati agli effetti delle tensioni commerciali e dall'impatto ...

Spese scolastiche - metà degli Italiani non sa di poterle detrarre : Quasi un italiano su due non sa di poter detrarre il 19% delle Spese per la scuola dei figli . Il dato emerge dal nuovo Osservatorio mensile di Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa. "Il ...

