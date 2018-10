Inviato Usa Volker | per l' Italia meglio le forniture di gas Tap

Allerta meteo a Ragusa : Scale del Gusto rInviato : A causa dell'Allerta meteo annunciata per oggi dalla protezione Civile l'evento Scale del Gusto a Ragusa e' stato rinviato alla prossima settimana

STUDENTESSE USA STUPRATE : CAMUFFO CONDANNATO A 4 ANNI E 8 MESI/ Ultime notizie : Costa rInviato a giudizio : STUDENTESSE Usa STUPRATE: pm ha chiesto 5 ANNI e 8 MESI per Marco CAMUFFO e il rinvio a giudizio per Pietro Costa. Le Ultime notizie: la decisione potrebbe arrivare già oggi(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:22:00 GMT)

Stupro Firenze - carabiniere condannato per aver violentato le due studentesse Usa. Il collega rInviato a giudizio : Marco Camuffo condannato a 4 anni e 8 mesi per Stupro: questa la prima sentenza emessa dal gup Fabio Frangini al processo con rito abbreviato contro uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 dopo averle riaccompagnate a casa con l’auto di servizio da una discoteca fiorentina. E’ stato invece rinviato a giudizio l’altro carabiniere coinvolto nell’inchiesta, ...

Piano periferie - Governo assicura : bando rInviato per causa tecnica : Roma, 21 set., askanews, - Con riguardo al c.d. Piano periferie e alla sospensione dell'efficacia delle convenzioni in essere per 96 comuni capoluogo di provincia e città metropolitane, va rilevato ...

The Good Doctor - episodio speciale doppio (rInviato causa tragedia di Genova) in onda il 21 agosto : anticipazioni : doppio episodio per The Good Doctor in onda in prima serata su Rai1 martedì 21 agosto. L’11esima e 12esima puntata della prima stagione della serie medical erano previste in programmazione per il 14 agosto, ma sono state rinviate alla settimana seguente per lasciar spazio ai programmi di approfondimento sulla tragedia che ha colpito Genova col crollo del ponte Morandi. Proseguono quindi martedì 21 agosto su Rai1 con Un difficile distacco ...

