Inter | Politano | tiri | dribbling e occasioni Il top

Inter - Politano : “Dalla vittoria contro Tottenham dimostriamo la nostra forza” : Intervistato ai microfoni di “Mediaset”, Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo primo periodo nel club nerazzurro: “Il mio esordio all’Inter non è stato facile: nuovo ambiente, nuova squadra, poi con il passare del tempo è andata sempre meglio e ora possa dire di essere molto contento della mia scelta”. […] L'articolo Inter, Politano: ...

Inter - Stankovic : 'La squadra reagisce alla grande. Icardi sempre più forte. Sorpreso da Politano' : Sul momento della formazione nerazzurra è Intervenuto Dejan Stankovic , Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport : "Queste sette vittorie consecutive rappresentano un bel filotto, mi ...

Psv Eindhoven-Inter - le formazioni ufficiali : Politano - Nainggolan e Perisic dietro Icardi : Dopo l’esordio da urlo in Champions League con la vittoria in rimonta sul Tottenham per 2-1, la squadra di Luciano Spalletti è pronta ad affrontare la seconda sfida europea, stasera è in programma PSV Eindhoven-Inter. “E’ una squadra che lotta forte e quindi dobbiamo essere bravi a saper sfruttare i piccoli spazi dove la palla va fatta […] L'articolo Psv Eindhoven-Inter, le formazioni ufficiali: Politano, Nainggolan e ...

Psv Eindhoven-Inter - probabili formazioni : torna Icardi - Politano dal 1' : “Al di là che io i calcoli non li ho mai fatti per principio, sono sicuro che il modo migliore di affrontare la partita sia provare a vincerla“. Come dichiarato nella conferenza stampa della vigilia, l’Inter di Luciano Spalletti vola a Eindhoven con l’obiettivo di fare bottino pieno. Una vittoria sul campo del Psv permetterebbe ai nerazzurri […] L'articolo Psv Eindhoven-Inter, probabili formazioni: torna Icardi, ...

Inter verso il Psv - Lautaro in panca - Politano confermato : Il Toro tornerà a sedersi in panchina. Icardi e Perisic si riprenderanno sulle spalle il peso dell'attacco dell'Inter. Politano sarà confermato sulla fascia destra, dopo la buona gara contro il ...

Lady Politano conquista San Siro - i tifosi impazziscono per la sexy moglie dell’attaccante dell’Inter [FOTO] : 1/8 ...

Politano fa la differenza : ubriaca Faragò e tiene viva l'Inter : La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Matteo Politano e spiega come l'ex Sassuolo stia già facendo la differenza in nerazzurro. 'Perché questo Cagliari in pratica non ha mai tirato in porta, ha cercato di ...

Inter - fascia senza padrone : dopo Candreva è il momento di Politano : Un giro sull'altalena fa bene a tutti. All'Inter e alla sua fascia destra, che non ha un padrone: tutti titolari, nessun padrone assoluto e buon per Luciano Spalletti, che adesso si gode il miglior ...

Inter : Lautaro-Politano il top. In tre non convincono... : L'Inter batte il Cagliari per 2-0 e mette in cascina la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Apre le marcature la prima rete italiana di Lautaro Martinez, mentre una perla di ...

Inter-Cagliari 2-0 : decidono Lautaro Martinez e Politano : MILANO - Altra corsa, altri tre punti. L'Inter continua a vincere - in campionato è alla terza gioia di fila - e lo fa anche stasera battendo a San Siro il Cagliari per 2-0: il gol iniziale porta la ...

Lautaro-Politano - l'Inter liquida il Cagliari : L' Inter piazza la terza vittoria consecutiva in campionato e prosegue la sua risalita. Nell'anticipo della settima giornata di Serie A i nerazzurri piegano a San Siro il Cagliari per 2-0 centrando ...

Inter-Cagliari 2-0 : primo gol di Lautaro - poi Politano : Non era stato un'illusione estiva. Decisamente non è Gabigol. Non è solito aspettare, e farsi aspettare, a lungo. Lautaro Martinez firma la quarta vittoria consecutiva dell'Inter, terza in campionato, ...

Inter-Cagliari 2-0 : Lautaro e Politano firmano la terza vittoria di fila : San Siro scopre e applaude Lautaro Martinez , recuperato dall'infortunio e titolare al posto di Icardi. E poi si esalta per il raddoppio di Politano . Con il 2-0 al Cagliari , l' Inter conquista il ...

Inter-Cagliari - che gran gol Politano : l’Interista chiude l’incontro con la rete del 2-0 [VIDEO] : Inter-Cagliari, Politano ha scagliato un gran bel tiro che ha superato Cragno fissando il risultato sul 2-0 Inter-Cagliari, gran gol di Politano che ha chiuso la gara con la rete del 2-0. Il calciatore ex Sassuolo ha segnato una rete davvero molto bella nella ripresa dell’incontro di San Siro, un tiro col mancino che si è insaccato alle spalle del portiere cagliaritano Cragno. Da sviluppi di un corner, Politano ha stoppato di petto e ...