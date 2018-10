Inter | obiettivo Barella | il Cagliari potrebbe chiedere 50 milioni di euro

Inter - l'obiettivo è blindare Skriniar e Icardi : L'Inter arriva alla sosta per le Nazionali nel migliore dei modi grazie al successo ottenuto ieri sera nel posticipo dell'ottava giornata contro la Spal per 2-1, con la doppietta di Mauro Icardi. Quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle ottenute contro la Sampdoria, Fiorentina e il Cagliari, che si uniscono alle due ottenute in Champions League, contro Tottenham e Psv Eindhoven che hanno messo in una buona posizione la squadra di ...

IAC 2018 - NASA : obiettivo Luna ma senza abbandonare la Stazione Spaziale Internazionale : «Investiamo più soldi che tutte le altre agenzie al mondo messe insieme. E il prossimo anno a Washington contiamo di portare almeno 10.000 persone». È parte dell’intervento di Jim Brindestine, l’amministratore della NASA, intervenuto alla plenary di apertura della 69ª edizione dell’International Astronautical Congress, in corso a Brema nel nord della Germania. Gli Stati Uniti, e quindi la NASA, sembrano aver abbandonato i dubbi sui prossimi ...

Inter - l'obiettivo è blindare Milan Skriniar : Milan Skriniar è stato sicuramente uno dei protagonisti della scorsa stagione dell'Inter, conclusasi con una rocambolesca qualificazione in Champions League nell'ultima giornata di campionato. Il centrale slovacco era stato acquistato dalla Sampdoria per 5 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato 15 milioni di euro. Nonostante la giovane eta', il difensore è riuscito a conquistarsi fin da subito una maglia da titolare ...

Inter - senti Gabigol : “al Santos mi trovo benissimo - il mio obiettivo però è tornare in nerazzurro e vincere” : L’ex attaccante dell’Inter ha parlato della sua attuale esperienza al Santos, tornando poi a parlare del suo futuro all’Inter Il presente dice Santos, ma il futuro di Gabigol appartiene all‘Inter. L’attaccante brasiliano infatti ha tra i suoi obiettivi quello di vincere con il club nerazzurro, come sottolineato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “sono giovane, ho tanti obiettivi da raggiungere. Uno ...

Zapata : «L'obiettivo è l'Europa» Su L'Eco Intervista a mister 25 milioni : Venticinque milioni , circa, e non sentirli. Con quel sorriso timido, i toni bassi e la faccia da gigante buono, Duván Zapata fa di tutto per farti dimenticare il suo status.

Anche l'Inter in corsa per un obiettivo della Juve : La Juventus è pronta ad affondare il colpo con il MAnchester United per Anthony Martial . L'esterno d'attacco francese è un pupillo del ds Paratici ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Anche l'Inter, che lo aveva trattato già ai tempi dell'offerta dei Red Devils per Ivan Perisic.

Inter : sfumato Modric - Rafinha resta un obiettivo reale e concreto. UFFICIALE Keita. : Rafinha resta obiettivo- sfumato Modric, in casa Inter resta chiara la delusione, ma c’è grande voglia di rimboccarsi le maniche e provare a mettere a segno il colpo last minute. Un nuovo centrocampista-fantasista, capace di coprire quel tassello fondamentale per le scelte tattiche di Spalletti. Rafinha resta il candidato numero uno, specie dopo la conferma […] L'articolo Inter: sfumato Modric, Rafinha resta un obiettivo reale e ...

Raggi : “Buche - obiettivo programmare e Intervenire sistematicamente” : Roma – “Voglio darvi un piccolo aggiornamento sui lavori in corso in via Nomentana. Attualmente le societa’ di sottoservizi stanno procedendo con le operazioni per sistemare cavi e condotte, tra via di Val Brembana e via Generale Roberto Bencivenga. Una volta completati questi lavori, iniziera’ la manutenzione straordinaria: verra’ rifatto il manto stradale, le caditoie e anche la segnaletica di questo tratto. ...

FI e la corrente Interna pro-SalviniObiettivo : ridimensionare Silvio : Matteo Salvini, al momento catalizzatore di un gran numero di consensi più o meno trasversali in Italia, potrebbe vedersi tributare anche quelli di una cospicua parte di Forza Italia, ora oppositrice al governo di cui il leader del Carroccio fa parte Segui su affaritaliani.it