Inter | è derby col Milan per Biraghi

Inter - Spalletti : "siamo pronti per il derby con il Milan" : "Ci faremo trovare pronti per il derby. Il Milan gioca un buon calcio, hanno fatto tanti punti e sono forti. Ma noi siamo in un buon momento, ci sarà da opporre il meglio della nostra squadra". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, Intervenendo a margine della presentazione del libro "Medico del calcio" di Piero Volpi, responsabile medico del club nerazzurro.

Inter - Spalletti : "Ci faremo trovare pronti per il derby" : "Il Milan è forte, ma noi siamo cresciuti in personalità. E dalla Champions non vogliamo tornare indietro"

Inter - Moratti sul derby : “La squadra ha carattere - sarà una gran partita” : L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, Intervistato da Sky Sport, ha detto la sua sul momento dei nerazzurri: “Le prime partite avevano dato un segno negativo, non si capiva quanto potesse durare quel momento e quando l’allenatore poteva risolvere i problemi, invece ne è uscito bene, con carattere e anche un gioco, poi sicuramente il risveglio di Icardi è stato molto importante perché mette in condizione la ...

Moratti alza l’asticella : “l’Inter è una squadra pensata per la Champions. Il derby? Sarà elettrizzante” : L’ex presidente dell’Inter si è soffermato sul momento della formazione nerazzurra, sottolineando come si tratti di una squadra pensata più per la Champions Un filotto di vittorie utile a ritrovare il sorriso e risalire la china in classifica, mettendo anche una piccola ipoteca sul passaggio del turno in Champions. Spada/LaPresse L’Inter vola grazie alla cura Spalletti, allenatore riuscito a toccare le corde giuste per ...

Brozovic-Inter patto per il derby : Corre, crea, rinnova e lascia. Cosa lascia? La Croazia, perché nella testa di Marcelo Brozovic c'è solo un obiettivo: vincere il primo derby. Lui lo chiede all'Inter, l'Inter lo chiede a lui: a chi ...

Inter - l’ex Stankovic : “La Juve gioca un altro campionato. Sul derby…” : Dejan Stankovic, ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista del derby di Milano. L’ex centrocampista, ora allenatore, ha parlato del momento della sua Inter: “Sette vittorie consecutive? E’ un bel filotto, me lo aspettavo prima o poi. E’ una squadra ben costruita che migliora partita dopo partita e […] L'articolo Inter, l’ex Stankovic: “La Juve ...

Biglietti Inter-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il derby della nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Inter e Milan, in programma domenica 21 ottobre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, a quota 16, ed i rossoneri, a quota 12, ma con una partita in meno. L’Inter in casa ha ottenuto finora sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie ed un pari, con sei gol fatti e quattro subiti, mentre ...

Inter-Milan - derby nona giornata Serie A : data - programma - orario e tv : Domenica 21 ottobre (ore 20.30) si giocherà Inter-Milan, l’attesissimo derby di Milano valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro per uno degli incontri di cartello del nostro campionato, la stracittadina del capoluogo meneghino regalerà come sempre grandi emozioni e si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante. Le due tifoSerie sono molto calde per il big match, ...

Inter-Milan : è Icardi contro Higuain - che derby! : In comune hanno l'Argentina, il numero "9" e la città di Milano. Le analogie tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain finiscono però qui. Il primo si è formato a Barcellona e oggi è all'Inter, il secondo è ...

Focus Champions League – Tutto sul Psv Eindhoven : gli olandesi sono una macchina quasi perfetta. Per l’Inter sarà un “derby” : Contro il Cagliari, l’Inter ha centrato il terzo successo consecutivo in campionato dimostrando di aver trovato quella continuità necessaria per risalire la classifica e disputare una stagione ai vertici. Archiviata la pratica sarda, per i nerazzurri è già tempo di pensare alla Champions League. Questa sera la squadra di Spalletti è attesa dall’insidiosa trasferta sul campo del Psv Eindhoven. I campioni di Olanda usciti con le ossa rotte ...

Psv - Van Bommel : “Con l’Inter sarà un piccolo derby per me” : Mark Van Bommel conosce bene Milano, dove ha giocato col Milan, e il girone di Champions gli offrirà la possibilità di tornare all’ombra del Duomo. Prima però, il suo Psv ospiterà ad Eindhoven l’Inter, squadra che lo sconfisse nella finale di Madrid – quando militava nel Bayern -. Ecco perché, come ha confessato alla Gazzetta dello Sport, affrontare i nerazzurri avrà per lui un sapore familiare: “sarà un piccolo ...