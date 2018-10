Instagram testa un nuovo modo per spostarsi tra i post

Facebook testa l’aggiunta di brani alle storie - attingendo dai successi di Instagram : Facebook permetterà presto di allegare un brano musicale alle stories, analogamente a quanto avviene su Instagram L'articolo Facebook testa l’aggiunta di brani alle storie, attingendo dai successi di Instagram proviene da TuttoAndroid.

Finalmente Instagram testa una funzione per condividere i post degli altri : Ancora alle fasi iniziali di sviluppo, potrebbe arrivare anzitutto per gli account business. Al momento si può fare solo tramite app di terze parti

Finalmente Instagram testa il bottone per la ricondivisione : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) Dopo anni di tentennamenti Instagram cede e cerca un modo per permettere agli utenti di ri-condividere contenuti altrui, cosa finora possibile solo usando app esterne (tipo Repost). Almeno, questo è lo scoop di The Verge, non ancora commentato dall'azienda. Secondo il sito, che ha avuto modo di vedere alcuni screenshot, la nuova funzione apparirà nel menù presente nell'angolo in alto a destra ...

Instagram sta testando geo-restriction per post e storie : Instagram sta portando avanti dei test per introdurre restrizioni basate sulla posizione per post e storie, saranno molto utili per aziende e creator.

Instagram sta testando il tag degli amici nei post video - qual è l'obiettivo? : Instagram sta testando un modo per consentire agli utenti di taggare i propri amici nei post video in cui sono presenti come già avviene per le foto. Nel caso dei video, invece di premere l'icona in basso a sinistra per vedere l'elenco dei nomi taggati apparire sopra il contenuto – qualcosa che sarebbe più difficile con i video – il pulsante si collega a un elenco di persone. Tag nei video Instagram Quando tocchi questo ...

Facebook Lite si arricchisce degli strumenti per le crisi e Instagram testa i tag nei video : Facebook Lite non vanta tutte le feature dell'app standard ma nelle scorse ore ne è stata aggiunta una. Scopriamo insieme di quale si tratta

Valeria Marini - post d'amore su Instagram. Ma a Temptation Island perde la testa : Valeria Marini ha postato sul suo profilo Instagram una foto di lei mentre abbraccia il fidanzato Patrick Baldassari e a commento scrive: "L'amore é la forza della vitawaiting Temptation Island Vip". Un post pubblicato proprio mentre si stanno scatenando indiscrezioni su quanto sta accadendo al reality dove la Marini si sta rivelando la vera protagonista, sebbene ancora non sia andato in onda. Stando ai rumors riportati da 361 ...

Instagram testa una nuova barra laterale e Facebook supporta i canali di notifica Android : Mentre Facebook supporta finalmente i canali di notifica di Android, Instagram testa una nuova barra laterale nella scheda del profilo.

Instagram e Facebook testano nuove feature per ampliare il senso di community : Instagram e Facebook hanno reso noto di avere in fase di test due nuove funzionalità studiate per raggruppare gli utenti e migliorare il senso di community

Wanda Nara hot su Instagram : nella sua testa c'è solo Icardi : nella serata di ieri Mauro Icardi ha giocato con l'Inter in amichevole al Wanda Metropolitano, sede della prossima finale di Champions League, contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone . Il ...