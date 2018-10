Instagram sta testando la visualizzazione dei post come quella delle Stories

Justine Mattera e Fabrizio Cassata/ Foto - "crisi evitata con mio marito : su Instagram mai più senza mutande" : Justine Mattera a "Un giorno da pecora" rivela di essere ancora col marito a cui ha promesso di non posare mai più senza veli durante un servizio Fotografico(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:10:00 GMT)

Belen nuda su Instagram. Ma il web la mette in allerta : "Ti stanno frugando nella borsa" : Belen Rodriguez sa sempre come attirare l'attenzione che siano foto, video o pillole di gossip, gli occhi del pubblico sono sempre (o quasi) su di lei.Questa volta la showgirl argentina sta facendo parlare per il suo servizio fotografico piuttosto spinto. Belen Rodriguez è completamente nuda coperta soltanto da un lenzuolo. Ma non è finita qui. Perché il suo assistente, mentre le fanno le foto, le rovescia addosso una bottiglia d'acqua. Il tasso ...

Ma chi si può permettere davvero di pagare il conto del ristorante in follower di Instagram? : Lunedì 15 ottobre, in via Lazzaro Papi a Milano, in zona Porta Romana, aprirà il ristorante che molti media hanno annunciato essere il primo al mondo in cui sarà possibile pagare il conto in follower. Si tratta del sesto locale della catena This is not a sushi bar, nata nel 2007, prima realtà a portare il sushi delivery nel capoluogo meneghino. La trovata, c’è da ammetterlo, ha centrato nel segno, almeno da un punto di vista comunicativo, ...

Rita Ora nuda su Instagram per pubblicizzare il suo nuovo singolo : Rita Ora pubblica il nuovo video del singolo ‘Let You Love Me’ e lo pubblicizza sui social con uno scatto di nudo che fa impazzire i fan La famosissima Rita Ora non smette mai di sorprendere e per l’ennesima volta lascia a bocca aperta i fan pubblicando il suo nuovo singolo ‘Let You Love Me’. La bellissima cantante utilizza un “mezzuccio” per attirare l’attenzione su di lei e sulla sua ultima ...

Sara Affi Fella torna su Instagram nella storia di un'amica - ma U&D non perdona : Dopo la bufera scoppiata a Uomini e Donne, [VIDEO] Sara Affi Fella è riapparsa per la prima volta sui social, anche se non certo come ci si sarebbe aspettato: la ragazza è stata infatti costretta a chiudere il suo account Instagram a causa della fuga dei follower e delle numerose accuse e critiche che riceveva continuamente. Dopo diverse settimane, però, la molisana è riapparsa all'interno di una storia pubblicata dal profilo di una sua amica. ...

Instagram testa un nuovo modo per spostarsi tra i post : Instagram sta sperimentando un nuovo metodo per spostarsi tra i post: niente più scorrimento verticale, ma singoli tap a destra o a sinistra, come per le Storie. L'articolo Instagram testa un nuovo modo per spostarsi tra i post proviene da TuttoAndroid.

Belen nuda - il video del backstage bollente finisce su Instagram : Belen Rodriguez regala ai suoi fan su Instagram le immagini del suo ultimo backstage: la modella posa prima con una sottoveste chiara e bagnata che lascia davvero poco spazio all'immaginazione,...

Sushi gratis se hai mille follower : il ristorante a Milano dove paghi con i follower di Instagram : Sushi gratis mille follower su Instagram: questa è l'iniziativa lanciata da un ristorante milanese e già diventata virale. Basta presentarsi alla cassa e mostrare il proprio...

Indonesia - bambini in vendita su Instagram : Una pagina Instagram creata per acquistare e vendere bambini. La polizia Indonesiana ha dichiarato di aver scoperto un racket e ha arrestato quattro persone: tra loro, un uomo di 29 anni di Sidoarjo, che era quello che presumibilmente gestiva i conti, e una donna di 22 anni di Surabaya, che pare avesse messo in vendita suo figlio sulla piattaforma. Sono stati arrestati anche due uomini di Bali: un ostetrico, diventato mediatore, e un potenziale ...

La Prova del Cuoco un flop? Elisa Isoardi su Instagram si consola con Matteo Salvini : La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi fatica a decollare. Per fortuna c’è l’amore di Matteo Salvini che pare sia il misterioso mittente degli enormi mazzi di rose che la presentatrice pubblica sul suo profilo Instagram. A dir la verità lei non fa cenno al vice premier, ma la dolcezza con cui guarda quei fiori fanno pensare che siano proprio omaggi del fidanzato per darle sostegno e affetto. Infatti, per Elisa non è facile il confronto ...

Miriam Leone indignata su Instagram : messaggio contro la violenza sulle donne : Miriam Leone si indigna su Instagram, lanciando un messaggio contro la violenza sulle donne e condividendo con i follower un episodio che le è accaduto. L’ex Miss Italia ha svelato di essere rimasta sconvolta dopo che un uomo che stimava ha affermato che le donne che si mostrano troppo, postando foto sexy oppure indossando abiti che esaltano la loro femminilità, non dovrebbero lamentarsi se poi vengono violentate. Una frase maschilista e ...

Hackerare o rubare Instagram : come fare e come difendersi : Dalle varie notizie pubblicate in rete abbiamo visto come diversi profili Instagram appartenenti a personaggi famosi sono stati vittima di attacchi hacker. Anche se questo fenomeno colpisce maggiormente i VIP, comunque abbiamo deciso di realizzare leggi di più...