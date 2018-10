Inps | incentivi ai medici che tagliano prestazioni Insorgono anche i sindacati | ‘Siamo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ogni giorno è più alto il muro di contrarietà ai per premi aichele. E il presidente dell’Tito Boeri, che a marzo ne ha firmato l’introduzione, sembra ormai l’unico a escludere il passo indietro. Ancora ieri, ai microfoni del Fatto.it, aveva bollato tutta la questione come una “una polemica fondata sul nulla”, ma dopo l’Ordine dei, le associazioni degli invalidi, il ministro della Salute in persona, oradi categoriacontro la sua delibera che da marzo, per la prima volta, fissa tra i criteri di valutazione per la retribuzione di risultato deila riduzione delledi malattia e di revoche di invalidità civile rispetto a quelle oggi erogate dall’ente. Tanto che a questo punto il controverso incentivo – che in realtà è già in maturazione, perché previsto già a partire da ...