Inps | contributi previdenziali regolarizzati | il reato penale resta

leggioggi

: Lavoro nero dipendente: ogni anno evasi 11 miliardi di contributi - Corriere : Lavoro nero dipendente: ogni anno evasi 11 miliardi di contributi - mauavell : Scrive repubblica :'rischio boomerang per l'uscita degli statali.Per il pagamento delle liquidazioni serviranno 3 m… - patriziagatto3 : RT @CesareSacchetti: Scrive @repubblica :'rischio boomerang per l'uscita degli statali. Per il pagamento delle liquidazioni serviranno 3 mi… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Regolarizzare idei propri dipendenti si può, ma ciò non esime il datore di lavoro dall’assumersi la responsabilitàdell’omissione commessa e non lo protegge dalla denunciaeffettuata dall’. In pratica la denuncia all’Autorità verrà fatta comunque, anche in presenza di regolarizzazione. Tutte le novità sulla Riforma pensioni È quanto ha messo bene in chiaro il nostro Istituto di previdenza con il messaggio 3691 dello scorso 8 ottobre 2018, con cui rende noto che la Procedura di gestione illeciti diffida annuale – G.il.d.a – è stata implementata per consentire l’emissione delle denunce diall’Autorità giudiziaria (ai sensi dell’art. 2, comma 1-ter, del d.l. n. 463/1983). Questo in relazione agli accertamenti di violazione per omesso versamento delle ritenute di importo superiore a 10 mila euro annui. Leggi anche “Pensione anticipata ...