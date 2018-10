Infortunio Meret | il portiere del Napoli pronto al rientro

Napoli - Infortunio Meret : si allungano i tempi di recupero? : La convocazione per il match contro la Stella Rossa aveva fatto ben sperare i tifosi del Napoli, ma in realtà Alex Meret potrebbe dover rimandare il suo rientro in campo. Il portiere ex Udinese è fermo già da due mesi conseguentemente alla frattura dell’ulna sinistra procurata in allenamento nel ritiro estivo di Dimaro. Il giovane classe ’97 continua ad avere fastidi al braccio e non ha ancora recuperato pienamente la ...