Indonesia | bambini in vendita su Instagram

Terremoto e tsunami in Indonesia - Unicef : allarme per bambini soli e separati da famiglie : L’Unicef e un team di operatori sociali del ministero degli Affari sociali hanno dato inizio al processo di identificazione dei minorenni separati e non accompagnati in Indonesia, a seguito del Terremoto e tsunami: le prime notizie indicano un alto numero di bambini separati. Nelle aree colpite sono stati allestiti dodici punti per l’identificazione dei bambini separati dalle loro famiglie o non accompagnati. Queste postazioni sono utilizzate ...

Terremoto Indonesia - Save The Children : “Molti bambini orfani sotto shock” : I bambini che hanno perso i propri genitori o sono rimasti separati dalle loro famiglie durante il devastante Terremoto e lo tsunami di venerdì scorso devono essere urgentemente identificati e ricongiunti con i parenti sopravvissuti. Questo l’appello di Save the Children e del suo partner locale in Indonesia, secondo cui molti bambini sono attualmente in stato di shock, soli e traumatizzati. Più di 46.000 bambini, secondo le autorità ...

Sisma in Indonesia - in 200mila hanno bisogno di aiuti | Unicef : Allarme per i bambini : Nuove scosse sull'isola. Si scava a mani nude. E l'Unicef lancia l'Allarme bambini: in migliaia hanno bisogno di aiuto

Terremoto Indonesia - Save the Children : “Almeno 600.000 bambini colpiti dal disastro - cresce il timore per i minori rimasti orfani o che hanno smarrito i propri genitori” : Più di 1,5 milioni di persone, tra cui almeno 600.000 bambini, stanno subendo le conseguenze del devastante Terremoto e dello tsunami che hanno colpito l’isola di Sulawesi. Un terzo di questi bambini sono stati colpiti in maniera molto grave e hanno perso le loro case, persone care e mezzi di sostentamento. Save the Children e i suoi partner locali in Indonesia sono fortemente preoccupati del forte impatto psicologico che il disastro rischia di ...

Indonesia - l’Unicef lancia l’allarme : “Molti bambini a rischio” : Mentre il bilancio delle vittime per il terremoto e lo tsunami in Indonesia continua a salire, l’Unicef lancia l’allarme per le condizioni dei bambini “che in queste ore vivono in un vero e proprio inferno”, dice in una nota l’agenzia Onu. L’Unicef, già presente a Palu, Donggala e altre aree colpite sull’isola di Sulawesi, “si è immediatamente attivata nelle operazioni di soccorso“. ...

Terremoto e tsunami in Indonesia - Save the Children : centinaia di migliaia di bambini colpiti dalla catastrofe : Mentre cresce la paura per le centinaia di dispersi dopo il Terremoto di magnitudo 7.4 e lo tsunami che ha colpito l’isola di Sulawesi in Indonesia, le organizzazioni umanitarie stanno faticando a raggiungere alcune delle comunità più colpite. Manca l’energia elettrica nei dintorni di Palu, la capitale di Sulawesi centrale, mentre le frane hanno bloccato le strade principali e altre infrastrutture di vitale importanza, come l’aeroporto di Palu, ...