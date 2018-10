India | aereo urta muro in fase di decollo | nessun ferito

In aereo con la moglie - molesta la vicina di posto che dorme : India no rischia l'ergastolo : Un 35enne indiano residente negli Stati Uniti ha molesta to la vicina di posto mentre viaggiava con la moglie a bordo di un volo della Spirit Airlines diretto da Las Vegas a Detroit. L'uomo, residente ...

In aereo con la moglie - molesta la vicina di posto che dorme : Indiano rischia l’ergastolo : Un 35enne indiano residente negli Stati Uniti ha molestato la vicina di posto mentre viaggiava con la moglie a bordo di un volo della Spirit Airlines diretto da Las Vegas a Detroit. L"uomo, residente in America con un visto di lavoro, si chiama Prabhu Ramamoorthy ed é attualmente in stato di arresto con l"accusa di molestie sessuali. Secondo il tribunale del Michigan l"uomo rischierebbe persino l"ergastolo.Salito a bordo dell"aereo in compagnia ...