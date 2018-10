Incendio auto sulla A26 | conducente salvo per miracolo

Incendio auto nella notte : intossicati alcuni residenti : SAN DONACI - Ancora un Incendio auto nella notte a San Donaci: le fiamme hanno completamente distrutto un'utilitaria parcheggiata in via Piave, danneggiato la facciata della palazzina e un'altra auto. ...

Vicenza : principio d'Incendio su autobus extraurbano : Vicenza, 5 ott. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti sul cavalcavia di via Aldo Moro a Vicenza per il principio d’incendio del motore di un bus del trasporto extraurbano che viaggiava vuoto. Il dispositivo di autospegnimento del motore del bus ha subito estinto le fiamme. I vigili del f

Treviso - autobus in fiamme sulla tangenziale/ Video - Incendio spaventoso e traffico in tilt : Treviso, autobus in fiamme sulla tangenziale. Video, incendio spaventoso e traffico in tilt ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta: ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:47:00 GMT)

Venezia - Incendio al teatro La Fenice : l’intervento dei vigili del fuoco con le autopompe lagunari. Due intossicati : Un principio d’incendio al teatro “La Fenice” di Venezia si è verificato la mattina dell’1 ottobre in un locale tecnico. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe lagunari e dodici operatori. Il rogo è stato spento con gli estintori e due lavoratori, intossicati non gravemente, sono stati portati in codice giallo in ospedale, dove dovrebbero essere dimessi in giornata. “Con la storia si impara e così il ...

Bologna - Incendio in autostrada. Lunedì riapre il raccordo a Borgo Panigale : Bologna Dopo 53 giorni dall'incendio che ha gravemente danneggiato un ponte sul raccordo A1-A14 a Borgo Panigale, alle porte di Bologna, Lunedì riapre al traffico il tratto in questione. Lo annuncia ...

Principio di Incendio su auto di una pensionata : è dolo : BRINDISI - Principio di incendio doloso su un'auto nella notte: si tratta di una Nissan di una pensionata parcheggiata a Villaggio Pescatori a Brindisi. Ignoti hanno tentato di dare fuoco al veicolo ...

Vicenza : Incendio auto nel garage supermercato a Valdagno : Vicenza, 14 set. (AdnKronos) - Poco prima delle 9, i vigili del fuoco sono intervenuti nel parcheggio seminterrato di un supermercato in via delle Fosse Ardeatine a Valdagno per l’incendio di un’autovettura: nessuna persona è rimasta ferita. Appena si sono notate le colonne di fumo i clienti e il pe

Prius a rischio Incendio. Toyota richiama un milione di auto : Fa notizia il maxi-richiamo, da parte del colosso giapponese Toyota, di oltre un milione di automobili ibride, principalmente Prius, a causa di un problema tecnico che "in un caso estremo" può causare un incendio. A essere interessate sono le vetture fabbricate tra il giugno 2015 e il maggio scorso, i cui proprietari sono stati invitati a rivolgersi alle officine della Casa giapponese per la riparazione. Nel dettaglio: 554mila modelli in ...

