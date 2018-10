Incendi | arrestato il piromane della Gallura “L’ho fatto per lavorare con voi Volevo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Per un anno ha tenuto in scacco le forze dell’ordine, costringendo i vigili del fuoco a una serie molto lunga di interventi per glinelle campagne e in aree di pregio ambientale di Santa Teresa di, mettendo a repentaglio anche residenti e turisti. Ora Francesco Occhioni, 36 anni, nato a Tempio Pausania, ma residente a Santa Teresa, è statodal Corpo Forestale dello Stato. Nel fascicolo, aperto dalla sostituta procuratrice Ilaria Corbelli, che porta il suo nome gli vengono contestati almeno 8 dei numerosi roghi che divamparono tra il settembre 2017 e lo stesso mese di quest’anno. “Ho appiccato quegliperché mi piacecon voi, mi piace intervenire quando c’è da spegnere il fuoco” ha confessato Occhioni agli agentiForestale. Nei prossimi giorni sarà interrogato dal gip Andrea Pastori. Quella appena conclusa è ...