In una settimana Piazza Affari ha ceduto il 5 | 36% | spread passato da 284 a 309 punti

Piazza Affari - -0 - 5% - manca recupero - oltre -5% in una settimana : Milano, 12 ott., askanews, - Piazza Affari manca il recupero e chiude la seduta con un calo dello 0,52% a 19.255 punti, sui nuovi minimi dell'anno e sui livelli che non vedeva da febbraio 2017. In una ...

20 GB di traffico in regalo ad alcuni clienti Wind - per una settimana : Wind sta regalando ad alcuni utenti 20 GB di traffico Internet, da utilizzare entro una settimana, senza alcun costo e senza rinnovo automatico. L'articolo 20 GB di traffico in regalo ad alcuni clienti Wind, per una settimana proviene da TuttoAndroid.

Il corpo di Nicolò è stato ritrovato. I soccorritori : “Il piccolo era proprio lì”. A una settimana dall’alluvione in Calabria : “Ora possiamo dirgli addio” : Nicolò, alla fine, è stato ritrovato. Il corpicino senza vita del bambino di 2 anni che era scomparso la sera del 4 ottobre insieme alla mamma Stefania Signore e al fratellino Christian, è stato trovato a circa 500 metri a monte dal punto di ritrovamento della mamma. L’ironia della sorte verrebbe da dire, cercato per mari e monti, il cadavere del piccolo era vicino all’auto che con la madre Stefania e il fratellino di sette anni, Christian, ...

Renault Captur - una settimana con la Initiale Paris Energy dCi 110 CV - DAY 5 : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Renault Captur nella versione Initiale Paris, spinta dalla motorizzazione Energy dCi 110 CV. La carta d'identità del modello parla di una lunghezza di 412 cm per un'altezza di 157 e una larghezza di 178. Questo allestimento, il più ricco, include di serie cerchi di lega diamantati da 17", fari full Led, pedaliera di alluminio, vetri oscurati, volante e selleria ...

Renault Captur - una settimana con la Initiale Paris Energy dCi 110 CV - DAY 4 : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Renault Captur nella versione Initiale Paris, spinta dalla motorizzazione Energy dCi 110 CV. La carta d'identità del modello parla di una lunghezza di 412 cm per un'altezza di 157 e una larghezza di 178. Questo allestimento, il più ricco, include di serie cerchi di lega diamantati da 17", fari full Led, pedaliera di alluminio, vetri oscurati, volante e selleria ...

Forza Horizon 4 supera quota 2 milioni di giocatori a una settimana dall'uscita : Forza Horizon 4 è stato lanciato ufficialmente una settimana fa e ha già visto la presenza di un discreto numero di giocatori.Come riporta Dualshockers, Microsoft e Playground Games hanno annunciato che nella sua prima settimana, Forza Horizon 4 ha accumulato 2 milioni di giocatori. Per un genere che può essere alquanto di nicchia, questi sono numeri incredibilmente impressionanti che sono stati sicuramente aiutati dal fatto che Forza Horizon 4 ...

Renault Captur - una settimana con la Initiale Paris Energy dCi 110 CV - DAY 3 : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Renault Captur nella versione Initiale Paris, spinta dalla motorizzazione Energy dCi 110 CV. La carta d'identità del modello parla di una lunghezza di 412 cm per un'altezza di 157 e una larghezza di 178. Questo allestimento, il più ricco, include di serie cerchi di lega diamantati da 17", fari full Led, pedaliera di alluminio, vetri oscurati, volante e selleria ...

Lombardia : controlli polfer - in una settimana 2 arresti e 78 denunce : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Stazioni ferroviarie della Lombardia al setaccio della polfer. La scorsa settimana sono state sottoposte a controlli oltre duemila persone, due delle quali sono state arrestate e altre 78 denunciate. L'attività ha coinvolto 549 pattuglie, impegnate nelle stazioni e 326 i

Renault Captur - una settimana con la Initiale Paris Energy dCi 110 CV - DAY 2 : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Renault Captur nella versione Initiale Paris, spinta dalla motorizzazione Energy dCi 110 CV. La carta d'identità del modello parla di una lunghezza di 412 cm per un'altezza di 157 e una larghezza di 178. Questo allestimento, il più ricco, include di serie cerchi di lega diamantati da 17", fari full Led, pedaliera di alluminio, vetri oscurati, volante e selleria ...

Amazon Gaming Week : una settimana Di Offerte Dedicate Al Mondo Gaming (E Non)! : Amazon Gaming Week, al via una Settimana di sconti Gaming. Amazon Gaming Week: tante Offerte su notebook, cuffie, accessori e Fire HD 8 Amazon Gaming Week Ottobre 2018 Parte oggi la Amazon Gaming Week: fino al 14 ottobre troverai tantissime Offerte quotidiane su videogiochi, console (PS4, Xbox One, Nintendo Switch), PC e Notebook Gaming, controller, sedie Gaming, cuffie, monitor […]

Turchia : 774 arresti per 'terrorismo' in una settimana

Meteo - inizio settimana con tempo variabile ma una nuova perturbazione è in agguato : Nei primi giorni della settimana sole e nuvole accompagnate da improvvise piogge si alterneranno continuamente su gran parte delle regioni. Da mercoledì però una nuova ondata di maltempo potrebbe colpire la Penisola portando nubifragi e temporanei sopratutto al nord.Continua a leggere