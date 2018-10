In Germania c' è un altro Piatek | la rinascita di Paco Alcacer

Germania - altro che emarginati : è la classe media a votare ultradestra : C'era un tempo in cui l'elettore di destra radicale era definito come un "perdente della globalizzazione". Operai, disoccupati, cittadini delle periferie più degradate. Ma questi stereotipi, in Germania, sono destinati a essere superati da un'altra realtà. L'ascesa dell'Alternative fur Deutschland (AfD) come secondo partito tedesco, almeno in base agli ultimi sondaggi, conferma che ci troviamo di fronte a una visione diversa. Non soltanto gli ...