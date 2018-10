: Svolta nel #processocucchi: uno dei carabinieri confessa e accusa due colleghi del pestaggio. La sorella Ilaria Cuc… - repubblica : Svolta nel #processocucchi: uno dei carabinieri confessa e accusa due colleghi del pestaggio. La sorella Ilaria Cuc… - civati : Salvini ha smentito, a due anni di distanza, di aver detto che gli facevano schifo Ilaria Cucchi e un suo post, par… - rubio_chef : CHIEDI SCUSA CHIEDI SCUSA CHIEDI SCUSA CHIEDI SCUSA CHIEDI SCUSA CHIEDI SCUSA CHIEDI SCUSA CHIEDI SCUSA CHIEDI SCUS… -

"Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio". Così, sorella di Stefano, a Rtl, parlando dell'invito del ministroal Viminale. "L'unica cosa che mi dà la forza di andare avanti è provare, tramite Stefano, a dar voce a tutti gli altri Stefano, tutti gli altri ultimi di cui non importa niente a nessuno, che muoiono e che subiscono soprusi quotidianamente nel disinteresse generale", ha detto.(Di venerdì 12 ottobre 2018)