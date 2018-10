Ilaria Cucchi | la gioia tragica e l’attesa mai stanca della verità | che è arrivata

Caso Cucchi - Boldrini : “Ilaria - nessuno potrà ridarti Stefano - ma hai infranto il muro dell’omertà” : "Ora, finalmente, sta emergendo la verità. È vero, nessuno ti restituirà Stefano, ma hai dimostrato a tutti che quando ci si impegna per una causa giusta e lo si fa con intelligenza e determinazione, come hai fatto tu, si può infrangere il muro dell’omertà e dell’ipocrisia. Io ti abbraccio e ti sono accanto. E sarò al tuo fianco fino a quando non si avrà giustizia", ha scritto l'ex presidente della Camera Laura Boldrini in una lettera ...

Il duello durato mesi tra Ilaria Cucchi e Matteo Salvini : Chissà se le scuse arriveranno mai, anche se oggi Ilaria Cucchi le ha chieste esplicitamente. Intanto Matteo Salvini ha dovuto abbandonare i toni liquidatori, o peggio, con cui finora ha affrontato non solo il caso della morte di Stefano Cucchi, ma anche le richieste della famiglia di questi di avere la verità. Il leader leghista, oggi ministro dell’Interno, e la giovane donna che non si è stancata un giorno di ...

Quando Matteo Salvini diceva : “Ilaria Cucchi mi fa schifo” : Oggi il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, invita Ilaria Cucchi al Viminale dopo le ultime confessioni sul pestaggio e sulla morte del fratello Stefano. Ma nel 2016 l'attuale ministro dell'Interno si rivolgeva in ben altro modo a Ilaria: "Capisco il dolore di una sorella che ha perso il fratello, ma mi fa schifo", diceva riferendosi a una foto pubblicata dalla sorella di Stefano Cucchi.Continua a leggere

Oggi Ilaria Cucchi ha vinto. E la cosa riguarda anche noi : Il muro del silenzio è crollato. Ilaria ha vinto. La verità, la giustizia hanno vinto. Uno dei carabinieri imputati nel secondo processo per la morte di Stefano Cucchi ha raccontato il pestaggio del ragazzo da parte di due suoi colleghi. Sono tutti indagati per abuso di ufficio e omicidio preterintenzionale. Vale a dire che volevano, sì, fare del male a Stefano, ma non pensavano di causarne addirittura la morte. In tanti devono chiedere scusa ...

