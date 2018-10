Ilaria Cucchi contro Salvini | al Viminale vado se mi chiede scusa

Striscione ultrà per Ilaria Cucchi che ora vuole le scuse di Salvini : La testimonianza-confessione di Francesco Tedesco, uno dei tre carabinieri imputati nel processo per la morte di Stefano Cucchi, ha sicuramente dato una scossa mediatica al caso Cucchi. Infatti dopo l'ammissione del pestaggio, si sono moltiplicati gli attestati di vicinanza e solidarietà, soprattutto verso Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano che in questi nove lunghissimi anni, non ha mai arretrato di un centimetro alla ricerca della ...

Caso Cucchi - la sorella Ilaria : 'Al Viminale solo dopo le scuse di Salvini' : Chi ha fatto carriera politica offendendoci si deve vergognare. Lo Stato deve chiederci scusa. Deve chiedere scusa alla famiglia Cucchi'. Poco dopo, il ministro dell'Interno Salvini ha risposto su ...

Ilaria Cucchi : con Stefano voglio difendere tutti gli ultimi : Roma, 12 ott., askanews, - Ilaria Cucchi difendendo suo fratello Stefano vuole "difendere tutti gli ultimi". Lo ha detto intervistata da Radio Rtl 102.5 all'indomani del colpo di scena che ha visto il ...

Ilaria Cucchi : "Al Viminale solo quando Salvini mi chiederà scusa" : "Andrò al Viminale solo quando il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano". Così Ilaria Cucchi ai microfoni di Rtl 102.5, rispondendo all'invito di Salvini. solo ieri, ...

Ilaria Cucchi : "Al Viminale solo quando Salvini mi chiederà scusa" | : Dopo la svolta nel caso del fratello, Ilaria Cucchi ha le idee chiare: "Dico sempre che Stefano è morto perché era un ultimo, perché abbiamo una giustizia che ha due pesi e due misure". Intanto Francesco Tedesco si lascia andare:""Ho fatto il mio dovere; quello che volevo fare fin dall'inizio"

Ilaria Cucchi : “Andrò al Viminale solo quando Salvini chiederà scusa alla mia famiglia” : Ilaria Cucchi valuterà di andare al Viminale solo dopo le eventuali scuse del ministro Matteo Salvini. È quanto ha dichiarato la sorella di Stefano Cucchi, il geometra romano morto nel 2009 una settimana dopo il suo arresto. Per la prima volta ieri un carabiniere imputato ha ammesso il pestaggio.Continua a leggere

Ilaria Cucchi : "Al Viminale se Salvini chiederà scusa" : Prosegue l'eterno scontro tra Matteo Salvini e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. All'indomani della svolta nel processo, in cui un carabiniere ha confessato il pestaggio da parte di due colleghi, la sorella risponde al ministro, che l'aveva invitata al Viminale: "Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andare al Viminale, prima di allora non credo proprio".Proseguendo ...

Ilaria Cucchi : "Al Viminale solo quando Salvini ci chiederà scusa" : "Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio". Dopo la svolta storica nel processo ...

Caso Cucchi : Ilaria Cucchi - sorella di Stefano ospite a Sky TG24 - : Il giorno dopo la svolta nel processo sulla morte di Stefano Cucchi, in cui un carabiniere imputato ha ammesso il pestaggio e accusato altri due colleghi, la sorella ribadisce: "La verità era sotto ...

Ilaria Cucchi : al Viminale solo quando Salvini mi chiederà scusa : Roma, 12 ott., askanews, - 'Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio'. Dopo la ...

Ilaria Cucchi : da Salvini dopo sue scuse : 11.04 "Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, a Rtl, parlando dell'invito del ministro Salvini al Viminale. "L'unica cosa che mi dà la forza di andare avanti è provare, tramite Stefano, a dar voce a tutti gli altri Stefano, tutti gli altri ultimi di cui non importa niente a nessuno, ...

Ilaria Cucchi : 'Al Viminale solo quando Salvini mi chiederà scusa' : Prima le scuse del ministro dell'Interno e poi, e solo allora, Ilaria Cucchi potrà prendere in considerazione l'invito di Matteo Salvini al Viminale. "Il giorno in cui il ministro dell'Interno ...

Ilaria Cucchi : "Al Viminale solo quando Salvini mi chiederà scusa" : Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio", ha detto infatti la Cucchi il giorno dopo l'ammissione del pestaggio da parte di uno dei carabinieri a processo per la morte del fratello.

Caso Cucchi - la sorella Ilaria : "Al Viminale solo quando Salvini chiederà scusa alla mia famiglia" : Ieri durante l'udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte del geometra romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto all'ospedale Pertini la settimana dopo un carabiniere ha ammesso il pestaggio e accusato due colleghi dell'aggressione