Ilaria Cucchi | Al Viminale solo quando Salvini ci chiederà scusa

Caso Cucchi : Ilaria Cucchi - sorella di Stefano ospite a Sky TG24 - : Il giorno dopo la svolta nel processo sulla morte di Stefano Cucchi, in cui un carabiniere imputato ha ammesso il pestaggio e accusato altri due colleghi, la sorella ribadisce: "La verità era sotto ...

Ilaria Cucchi : al Viminale solo quando Salvini mi chiederà scusa : Roma, 12 ott., askanews, - 'Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio'. Dopo la ...

Ilaria Cucchi : da Salvini dopo sue scuse : 11.04 "Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, a Rtl, parlando dell'invito del ministro Salvini al Viminale. "L'unica cosa che mi dà la forza di andare avanti è provare, tramite Stefano, a dar voce a tutti gli altri Stefano, tutti gli altri ultimi di cui non importa niente a nessuno, ...

Ilaria Cucchi : 'Al Viminale solo quando Salvini mi chiederà scusa' : Prima le scuse del ministro dell'Interno e poi, e solo allora, Ilaria Cucchi potrà prendere in considerazione l'invito di Matteo Salvini al Viminale. "Il giorno in cui il ministro dell'Interno ...

Ilaria Cucchi : "Al Viminale solo quando Salvini mi chiederà scusa" : Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio", ha detto infatti la Cucchi il giorno dopo l'ammissione del pestaggio da parte di uno dei carabinieri a processo per la morte del fratello.

Caso Cucchi - la sorella Ilaria : "Al Viminale solo quando Salvini chiederà scusa alla mia famiglia" : Ieri durante l'udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte del geometra romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto all'ospedale Pertini la settimana dopo un carabiniere ha ammesso il pestaggio e accusato due colleghi dell'aggressione

Ilaria Cucchi : "Andrò al ministero solo dopo le scuse di Salvini" : "Il giorno in cui il Ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio". Così Ilaria Cucchi, intervistata da Rtl 102.5, ha risposto alla domanda se si recherà al Viminale.dopo la confessione del carabiniere, Francesco Tedesco, la verità sulla morte del fratello Stefano ormai è a un passo. "Sì - ha detto ...

Esclusivo - la lettera di Ilaria Cucchi a Leggo : «E papà guarda il film sperando cambi il finale» : Era chiaro a me e ad i miei genitori quel 22 ottobre di nove anni fa, quando vedemmo Stefano per l'ultima volta steso sul tavolo dell'obitorio, ciò che mio fratello aveva dovuto...

Esclusivo - la lettera Ilaria Cucchi a Leggo : «E papà guarda il film sperando cambi il finale» : Era chiaro a me e ad i miei genitori quel 22 ottobre di nove anni fa, quando vedemmo Stefano per l'ultima volta steso sul tavolo dell'obitorio, ciò che mio fratello aveva dovuto...

Ilaria Cucchi : «E papà guarda il film sperando cambi il finale» : Era chiaro a me e ad i miei genitori quel 22 ottobre di nove anni fa, quando vedemmo Stefano per l'ultima volta steso sul tavolo dell'obitorio, ciò che mio fratello aveva dovuto...

Ilaria Cucchi - la gioia tragica e l’attesa mai stanca della verità - che è arrivata : Cara Annalena, Ilaria Cucchi ha lottato come una leonessa per suo fratello e dopo nove anni ce l’ha fatta. Stefano Cucchi è stato picchiato dai carabinieri, uno degli imputati lo ha ammesso, l’hanno colpito in faccia o in testa anche mentre era sdraiato a terra. Ilaria ha detto: “Il muro è crollato”

Caso Cucchi - Boldrini : “Ilaria - nessuno potrà ridarti Stefano - ma hai infranto il muro dell’omertà” : "Ora, finalmente, sta emergendo la verità. È vero, nessuno ti restituirà Stefano, ma hai dimostrato a tutti che quando ci si impegna per una causa giusta e lo si fa con intelligenza e determinazione, come hai fatto tu, si può infrangere il muro dell’omertà e dell’ipocrisia. Io ti abbraccio e ti sono accanto. E sarò al tuo fianco fino a quando non si avrà giustizia", ha scritto l'ex presidente della Camera Laura Boldrini in una lettera ...

Caso Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : dopo 9 anni si è rotto il muro - : Le parole della sorella di Stefano Cucchi dopo la svolta nel processo per la morte del fratello, con un imputato che ha ammesso che c'è stato il pestaggio . "Oggi sappiamo la verità su quanto ha ...

Ilaria Cucchi : "Mi aspetto il sostegno di Salvini da questo momento in poi" : Svolta nel processo Cucchi bis, a quasi 10 anni dalla morte di Stefano. Uno dei carabinieri imputati per omicidio preterintenzionale ammette che il 31enne fu picchiato la sera dell'arresto per droga e ...