Il “Time” incorona Mbappé | “è il futuro del calcio”

(Di venerdì 12 ottobre 2018) La stella del Psg e della francese Kylianè il volto della copertina del nuovo numero dell'edizione internazionale di 'Time', la prestigiosa rivista americana. "è ildel Calcio", titola la rivista che rievoca la rapida ascesa del 19enne attaccante, campione del mondo questa estate in Russia e autore di un gol nella finale contro la Croazia. "E' molto più di un normale calciatore", racconta 'Time'. "Il racconto della sua vita è come una favola, dalla miseria delle banlieues di Parigi alla ricchezza". Per il giornale,è uno dei "leader della nuova generazione". L'attaccante, che festeggerà il suo 20° compleanno il 20 dicembre, è uno dei principali contendenti al prossimo Pallone d'Oro.