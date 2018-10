Il Segreto | il Generale vuole uccidere Nicolas | anticipazioni trame dal 15 al 20 ottobre

Trame - Il Segreto : Emilia uccide il generale Perez De Ayala con una coltellata : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto , la soap opera di Aurora Guerra in onda tutti i giorni alle ore 16:20 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di autunno annunciano che Emilia si vendichera' del generale Perez De Ayala . La locandiera, infatti, meditera' un piano per uccide re il padre di Tomas con la complicita' di Fè e Alfonso. Una Vita: Alfonso e Emilia voglio eliminare Simon Perez De Ayala Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto ...

Trame - Il Segreto : Emilia uccide il generale Perez De Ayala con una coltellata : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto , la soap opera di Aurora Guerra in onda tutti i giorni alle ore 16:20 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di autunno annunciano che Emilia si vendicherà del generale Perez De Ayala . La locandiera, infatti, mediterà un piano per uccide re il padre di Tomas con la complicità di Fè e Alfonso. Una Vita: Alfonso e Emilia voglio eliminare Simon Perez De Ayala Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto ...

Anticipazioni Il Segreto : il generale Perez De Ayala uccide Nazaria : Nuovo appuntamento con Il Segreto , la soap opera di Aurora Guerra [VIDEO], in onda da lunedì a sabato su Canale 5. Le Anticipazioni di novembre svelano che Nazaria scomparira' mentre si stava recando all'enoteca di Fè. I telespettatori capiranno che il generale Perez De Ayala aveva ucciso la donna per portare a termine il suo piano. Il Segreto : Nazaria scompare nel nulla Nazaria diventera' la protagonista delle puntate de Il Segreto che saranno ...

Il Segreto anticipazioni : arriva il generale SIMON PEREZ DE AYALA : La detenzione di Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza) per l’omicidio di Tomas PEREZ De AYALA (Miguel Angel Diaz) genererà una serie di tensioni negli episodi autunnali della telenovela Il Segreto; come abbiamo anticipato in precedenza, tutto avrà inizio quando il fotografo scoprirà che PEREZ De AYALA, l’assassino della moglie Mariana Castañeda (Carlota Barò), potrebbe essere rimesso in libertà a causa delle grosse influenze del padre ...